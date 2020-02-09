香港估估吓：邊套劇對搶購廁紙作出神預言？

武漢肺炎肆虐，大家不但搶口罩，連廁紙同M巾都斷市，仲有人笑說廁紙就快變成貨幣了！不過，原來早在2000年，有一套劇集便有談及買賣廁紙，就係韋家輝嘅作品《世紀之戰》，劇情講述男主角方新俠（劉青雲飾）叫身邊的朋友以高價買入廁紙，朋友（程東飾）反問：「入廁紙？炒到200蚊一卷啦！」方新俠說：「低過400蚊我都照入！」身旁的廠長無奈地說：「廁紙都成幾百蚊一卷，估唔到我辛辛苦苦捱咗成世人，到頭來唔夠收埋幾卷廁紙賺咁多，呢個到底係咩世界？」現在網友回看，不禁大嘆「神預言」！

其實《世紀之戰》可說是經典劇集《大時代》的續集，不過電視台由TVB改為亞視，基於版權問題，劇名亦由《大時代2000》改為「世紀之戰》，而人名亦稍作修改，丁蟹變丁野，方展博變方新俠，陳滔滔變秦滔天等等！在《大時代》中，雖然方展博多次猜中股市走勢，總體上還算正常，但來到《世紀之戰》，方新俠簡直就成為「神」，他認為「你一直想着是，它就是了」，於是他不但可以猜中Pair牌，猜中股市，連豆豉鯪魚和廁紙的價格都猜得中，於是便出現了剛才所說的劇情。