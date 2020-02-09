【心理測驗】情人節了，你的愛情運如何？

元宵節剛剛過去，而西方情人節即將而來，在這充滿愛意的日子，當然要了解一下自己的愛情運勢。(設計圖片)

疫情肆虐，要好好保護自己及家人，珍惜前眼人啊！正月十五元宵節剛過去，而西方情人節又即將而來，在這充滿愛意的日子，自己的愛情運勢如何？如想令愛情進一步昇華，又該怎樣裝備自己？如想得到一些啟示，不妨玩玩這個心理測驗。預祝大家情人節快樂！

【問題】

夢中的你收到一束鮮花，單憑直覺，你認為是以下哪種顏色的鮮花？

A.粉紅色

B.紅色

C.白色

D.紫色

【結果分析】

A.處於磨合階段

對有情人的你來說，縱使你已跟對方交往一段時間，但由於對方個性較內斂，導致雙方遲遲仍處於磨合摸索的階段。如果你希望戀情開花結果，建議你保持平常心，別要求對方一定要許下怎樣的承諾，以免給予對方壓力，否則只要令對方愈走愈遠。要是你仍然是單身，不妨讓時間沉澱過去的傷痕，好好裝備自己，迎接未來的戀情。

B.桃花源源不絕

對有情人的你來說，在別人眼中，你已經有個體貼入微的另一半，而你亦很沉醉其中，但最近卻紅鸞星動，甚至惹來第三者的介入，令你感到十分煩惱。建議你花多點時間陪伴另一半，增進感情。結交新異性朋友時，更要格外留神，以免惹上煩惱。如你仍是單身一族，其實身邊絕不愁異性，關鍵在於你不知道如何選擇。建議你不要太衝動，從旁觀察合適的人選。

C.趁機生涯規劃

對有情人的你來說，你與另一半的感情發展得相當穩定，亦有託付終身的打算呢！既然認定對方，但你們可曾思考過「有情飲水飽」的問題？建議你們花點時間在兩個人的生涯規劃，如住屋、財務、生育等問題。對於仍是單身的你，現階段並不急於找對象，因為你很享受獨個兒的生活。想找對象的話，不妨留意一些很久沒聯絡的朋友，可能會跟你擦出愛火花。

D.珍惜前眼的人

對於已有另一半的你，有否想過上次擁抱對方是甚麼時候？現時你們處於冷戰的邊緣，每次提到對方的名字時，不再湧現以前那份甜絲絲的感覺，甚至有點陌生。捫心自問究竟你還愛對方嗎？如果愛的話，請盡快為關係注入能量，希望慢慢拾回以前互相珍惜的感覺。至於沒愛情的你，請耐心等待。謹記愛情需要經營，一旦找到合適對象，切勿吝嗇你的付出。