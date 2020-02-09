【城市傳聞】貼錯門神　易招邪氣入宅

據玄學家指出，門神手持的刀鋒應向外，目的是要制服邪靈，若刀鋒向內，即是叫門神休息，若有邪氣入侵，門神都無能為力。（設計圖片）

農曆正月十六是門神誕，作為守護門戶的神靈，門神具備驅邪避鬼、守護家宅的法力，普遍人相信在「凶宅」或「凶宅」附近居住，只要在大門貼上門神，就可保平安。

【習俗與驅鬼有關】

事實上，門神的出現一直與驅鬼有關，早於黃帝時代已被人們視作守護神的神萘、鬱壘，就是一對擅長捉鬼的兄弟。到了唐代，因太宗常發噩夢，被披頭散髮、血流披面的鬼魂纏繞，愛將秦瓊和尉遲敬德遂自告奮勇，晚上手持兵器站在宮門兩旁守護，成為「活門神」，自此，鬼魂絕迹，後來太宗命御用畫師為二人繪像，懸掛在宮門守衞，而我們現在常用的門神，就是唐太宗御用版本。

值得一提，貼門神的時候，要注意兩神要面對面，切勿背向背，否則就是「貼錯門神」，無法鎮宅之餘，更會招邪氣入宅呢！早幾年有本地鄉村古蹟經條葺後，發現門神手持的法器出問題，原本刀鋒應向外，卻畫成向內，明顯劈向自己或另一門神，犯上大忌，最離奇是村內的居民陸續報稱生病，真是不得不信邪！