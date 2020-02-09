怕病菌唔出街　靚衫繼續上網買

而家肺炎病菌肆虐風頭火勢，相信好多市民個個都寧願留守家中唔敢出街，如非為購買一些最基本生活用品都盡量唔想出門，想用新年利是錢買件新衫氹吓自己開心，都要驚商場關門大吉進行清潔消毒。好彩近年好多品牌都有開設網絡商店，大家可以安坐家中上網慢慢揀，再選擇到門店自取、速遞公司自取或直接送到府上（建議收件後進行基本消毒，以策萬全），避免長時間逗留店內，減低傳染風險。貴為全球知名服裝品牌的Uniqlo，早年亦已經開放香港網絡旗艦店，大家不論於實體店或網店都買慣買熟，對於網購最怕遇上的尺碼問題都絕對可以迎刃而解。

Uniqlo推出的單品定價一向貼近大眾，與此同時品牌多年來亦為時下潮流尖子帶來包括：Undercover、Engineered Garments、Kaws及Futura等等無數驚喜聯名系列，好讓大家可以用親民價錢去入手一些高質的潮流服飾。由Uniqlo設計總監Christophe Lemaire親自帶領創作團隊打造的Uniqlo U系列，亦是另一個性價比相當高的作品，每季度的單品設計都是於巴黎商品研究設計中心所開發，透過採用創新物料及簡潔剪裁輪廓去重塑日常服飾。

今個春夏季度Uniqlo U男裝及女裝系列就分別以多種不同風格演繹設計，當中男裝系列設計靈感源自實用性的工裝及軍裝服飾，採用功能性的物料及細節應用，部分褸款及恤衫亦運用帶有復古味道的舊化色調去呈現，棉質布料配合開領及闊鬆剪裁正好迎合初春氣候。女裝系列靈感則來自獨立不羈、喜愛遊歷且充滿活力的女性，系列中不乏一些輕盈柔軟上衣及寬鬆長褲設計，這類法式簡約風格設計對於曾為Hermès及Lacoste等等法國品牌掌舵的Christophe Lemaire而言，絕對駕輕就熟。溫馨提示，Uniqlo U春夏系列於2月21日先正式發售，但大家現在一樣可以於網上率先預覽所有單品，揀定心水設計，諗好入手清單。