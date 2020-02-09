三界五行：惜緣惜福　福澤綿長

出家人視衣鉢為聖物，長老、住持圓寂前，把衣鉢傳給接班人，作為信物，而他臨終所穿的，大多數是縫縫補補的舊袈裟，這是節儉美德。（互聯網）

命理術數講「緣」，惜緣就是惜福。歌仔都有得唱：「相識也是緣分，你莫再三強求」，同坐一條船的過客，同睡一張床的夫妻，都是幾生修來的福緣。佛教更講緣，古代出家人靠「化緣」維生（現代有些國家、地區的僧侶仍每天沿途托鉢，求善信布施飲食）。出家人，衣鉢就是衣食，僧侶稱身上的法衣為袈裟，袈裟有十種神聖：菩提上首、處眾人天、父母拜返、龍子捨生、龍披免難、國王敬信、眾生禮拜、羅刹恭敬、天龍護佑、得成佛道。手上的鉢，是「金本」，無論如何簡陋、破舊，都是佛祖恩賜的，用俗世的話，就是「金飯碗」。出家人視衣鉢為聖物，長老、住持圓寂前，把衣鉢傳給接班人，作為信物，而他臨終所穿的，大多數是縫縫補補的舊袈裟，這是節儉美德。

唐朝是佛教鼎盛年代，皇帝對僧侶非常尊敬，緣起於少林寺僧人曾解李世民兵困之危，李世民當了唐太宗，感恩，賜《少林寺主教碑》，可以說，導人向善的佛教是唐朝富強的原因之一。世人最熟悉的是往佛國取西經的唐三藏，但還一位東渡日本的大師，他與日本結的善緣，延續至今，仍不減、不滅、不垢，清純無比，他就是鑒真和尚。

既然袈裟對和尚這樣重要，唐代和尚的袈裟當然從來不缺，但是，唐朝佛教對鄰國的影響深遠，日本佛教徒得到明皇支持，派榮睿、普照兩位和尚來華，帶了一千套袈裟，每套袈裟都綉一首佛偈，結一段善緣。（待續）

方向宇