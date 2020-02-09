看着每日不停新增的武漢肺炎確診數，一眾市民突然個個都化身整潔特工，加倍注意個人衞生。如何可盡量避免將細菌帶回家呢？首先要將穿過的衣服妥善處理，輕便的衣服當然最好立即放入洗衣機，一部有抗菌功能的洗衣機便可以幫到手。

惠而浦Fresh Care+蒸氣抗菌系列洗衣機，結合了獨特專業科技，可於洗衣過程完成後的6小時內，分別2次以蒸氣抑制細菌孳生，維持長達6小時的蒸氣抗菌護理，有效抑制細菌達99.9%，真正有效清潔衣服。如果想功能更強，可選擇前置式洗衣乾衣機，45分鐘的極速洗乾程序可於短時間內洗衣並快速烘乾1公斤衣物，咁就日日都有乾淨衣物替換啦！

至於難以日日清洗的衣物，例如外套，回家後可放於太陽下曬晾，以高溫殺菌，也可以將消毒劑噴於濕布，抹勻外套。還有一個更佳的做法，就是使用蒸氣掛熨機殺菌。Panasonic新一代掛熨機mini NI-FS750，對比上一代型號，縮減高達20%預熱時間，只需24秒就可完成。水箱容量比上一代亦加大一倍至100毫升，能持續提供達8分鐘蒸氣，燙多幾件都冇問題。

此外，亦新增3倍強勁蒸氣模式，更易去除皺摺，更可同時除味殺菌。重量僅為870g，十分輕巧，最便利是可以垂直掛熨，具有6個蒸氣輸出孔，配合低重心設計，能減低掛熨時手腕的負擔。