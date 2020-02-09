「筆」平民‧輕旗艦　Note 10 Lite開賣

Galaxy Note 10 Lite沿襲了Note系的方正設計，中央是6.7吋FHD+ sAMOLED Infinity-O全屏幕。（互聯網）

Samsung全新Galaxy S旗艦機推出在即，但廠商在這之前也沒有放軟手腳，日前便在港推出新成員Galaxy Note 10 Lite。它沿襲了Note 10的機身設計，機身方正，也配備了一支S Pen，可通過按壓筆身按鍵遙控手機，達成拍攝、錄影、瀏覽相片、播放歌曲等指令。當然此S Pen也具有書寫功能，可把筆觸立即轉換成Microsoft Word及圖片格式，並支援藍牙低功耗技術，只需充電40秒便可完成200次筆身按壓操作或持續待機30分鐘。

手機具備6.7吋FHD+ sAMOLED Infinity-O全屏幕，搭配2,400 x 1,080高解像度、20：9 屏幕比例與屏上指紋掃描技術。它的最大改變是相機部分，機背3組鏡頭改以L形排列，分別是12MP廣角、12MP超廣角及12MP遠攝鏡頭，並支援場景優化器，可自動識別20種場景。拍片則有Super Steady功能輔助，為影片提供更高穩定性。

手機配備4,500mAh大電量電池，配合25W快速充電功能，充電一小時即可續航一天。處理器則是自家製八核心Exynos 9810，內置8GB RAM，美中不足是只有128GB一款容量選擇，想升級容量就要另購microSD卡了。手機即日開售，提供幻光或幻黑兩色，建議零售價五千有找，讓Fans以相對較平民的價錢就能入手Note 10系列。

特別一提，現凡購買Samsung Galaxy Note 10 Lite，再透過Samsung Trade Up網頁安排專人上門收機，指定型號可獲額外HK$300回贈。