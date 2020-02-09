順Phone快遞︰小丑摺芒機　矜貴上市

Samsung Unpacked發布會舉行在即，除了Galaxy S20外，傳聞還會發表第二代摺機Galaxy Z Filp。雖然現階段會否推出仍然是一個謎，但高檔加工商Caviar竟在無預警下發售Galaxy Z Filp貴價版本，似乎令傳聞更加可信。

Cavier發售的Galaxy Z Filp共有999黃金、碳纖鈦及小丑三個版本，當中最注目的是小丑版，官方叫做「Joker & Harley Quinn Version」，機背上下分別印有小丑及小丑女漫畫圖像，並透過雙層電鍍技術把999黃金鍍至機邊四邊，令外觀恍如啤牌一樣，相當有心思。

售價方面，黃金、碳纖鈦及小丑版本分別賣US$6,040 、US$5,720及US$5,240，小丑版更是全球限量54部。

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