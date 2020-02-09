意大利時令食材多多　你識得幾多？

Escargots, Omelet with Herbs and Mayonnaise：原來唔止法國人，意大利人一樣咁鍾意食蝸牛，用上在地出產的雞蛋及大廚自家種植的香草，炮製出別具地區風味的特色菜。（受訪者提供）

意大利除了有濃厚的藝術氣息，還有多不勝數的美食，大部分人對意國食物的認知，離不開薄餅、肉丸、意粉和茄汁。意大利不同地區有不同的經典招牌菜，好像在Dolegna del Collio開設人氣餐廳L'Arginea Vencò的大廚Antonia Klugmann，特意選地Collio一條偏遠郊區村落內一座建於17世紀的磨坊，將之改建成餐廳，以在地及自家農場出產食材炮製富當地風味的特色意菜。

由於Collio位於意大利和斯洛文尼亞兩國之間，通用語言有意大利語、斯洛文尼亞語、德語、佛里烏利語等，再加上文化的差異，令當地的菜式和傳統的意大利菜大有不同。

講到最大特色，就是繼承奧地利傳統以水果和肉類配搭入饌的風格，如現時正值冬季，當地人會預先在夏季收集水果，部分榨汁後加以保存，留待冬天使用，如Antonia Klugmann的餐廳就利用當地的梅子製作果汁。又或看似傳統的意大利餃子Cappelletti，大廚選用了斯洛文尼亞的豬肉和醃製方法，配以自家製作的梅子汁炮製，令味道層次豐富，清新不膩。當地人還會將多種水果醃漬成果皮和水果等，炮製出別富風味的鹹甜菜式，

水果以外，當地亦喜歡用香草和蝸牛入饌，一道田螺菜式除了選用大廚自家種植的有機香草和當地出產的雞蛋，還選用距離餐廳一公里的農莊所養殖的蝸牛，散發濃濃的本地原味道。

Antonia Klugmann出品除講求食材用料外，連擺盤都一絲不苟，她說常見的意菜多會用濃郁醬汁或茄醬，但她自己以及一些高級意菜，已轉清新為創作原則，擺盤以簡潔為主，從而突出食材本身的味道與造型，令人耳目一新。