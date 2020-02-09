盲搶漂白水　會過期的……

隨着武漢肺炎疫情不斷擴散，許多人對家居「消毒」意識提高，甚至視家居消毒好幫手的漂白水為抗疫靈丹而大量囤積，然而專家指出，其實漂白水是有期限的，使用過期的漂白水會令其消毒功能減低，因此大家使用漂白水前宜細加注意。今日特別找來順利天主教中學化學科老師李偉瀚（Chemsir）講解正確使用漂白水守則，好讓大家能用得其所。

漂白水主要成分是次氯酸鈉，而內含的次氯酸根離子的穩定性不高 ，經過一段時間，尤其是暴露於陽光之下，會漸漸自然分解，致使次氯酸根離子的濃度降低，而其消毒能力亦會大大減少，因此宜選購生產日期較近的漂白水，並保存漂白水於一個陰涼之處。同時，開封了的漂白水應及早使用，宜於一年內用完，而每次使用完後必須將瓶蓋封緊，以保持其消毒功能。

此外，漂白水絕不能混合酸性液體如通渠水一起使用，因為漂白水一旦混合酸性液體就會釋放氯氣，如人類吸了少量氯氣會感到呼吸不暢順，而吸入過量會對呼吸道有危險性。值得一提，漂白水屬鹼性，因此具腐蝕性，如接觸到皮膚會造成傷害。所以，我們使用漂白水時應穿戴膠手套來保護自己。此外，漂白水一定要稀釋了才使用，而稀釋時要用室溫下的水，因為熱水會加速成分分解，導致其效能減少。