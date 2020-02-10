白羊：人氣不穩精神壓力大，但社交及戀愛運明顯轉佳，若有煩惱，將能得到正面支持。

金牛：精神及社交運欠佳，人事及溝通問題或會較頻，不論公私，多予耐性助維持穩定。

雙子：社交及事業運欠佳，公事或會遇上較多阻力，宜多注意溝通、合作及人際關係等。

巨蟹：事業運不穩，出勤、公幹時需注意言談舉止及人際關係，進度和表現將會更佳。

獅子：辭令及思考力稍遜，小心處理文書、溝通等工序，出勤、公幹等成效，將更理想。

處女：人緣及桃花運不穩，親子及感情關係或需多花一點心思，宜多表關懷，多予耐性。

天秤：體能欠佳情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，注意言談態度，與身邊人關係將更和順。

天蠍：體能稍遜，工作運欠佳，注意合作及人際關係，小心處理文書、傳訊、運輸等。

人馬：人緣及桃花運欠佳，戀愛及親子關係不穩，需多予耐性，並小心處理金錢等事宜。

山羊：情緒不穩，家庭及戀愛運欠佳，人氣稍遜，身邊人或較任性，多予體諒可助過度。

水瓶：辭令及思考力稍遜，出勤、公幹、交易及海外項目等阻力或會較大，宜多加放鬆。

雙魚：財運欠佳，經濟狀況持續不穩，需小心理財並節約開支，將有助維持財政穩定。