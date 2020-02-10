東沖有料到：續．泰國的武漢肺炎情況

上星期略略講解過武漢肺炎在曼谷的情況，隔了一個星期，事態有了新的發展。

其一是泰國有另一間醫院正式公布找到了對抗武漢肺炎的方法，並被廣泛報道，希望此方法能盡快公諸於世。此外，有數名泰國的士司機相信被中國旅客感染而患上該肺炎，但其中一日已完全康復出院。雖然泰國沒有進行封關，中國人可以自由出入，但一般泰國人對這樣的安排沒有特別反對或反感，面對該肺炎，大家除了勤用消毒藥水和戴上口罩，基本上都是處之泰然。

舉例剛於上周日Central World的門外便舉行了很大型的動漫旅遊展覽，吸引不少青少年捧場並聞歌起舞，部分更沒有戴上口罩，或者他們相信天氣那麼熱，就連病菌也會被熱死吧（這只是小弟的猜測，並沒有科學根據）。

至於市面，無論是口罩、消毒藥水及有酒精成分的濕紙巾也被搶購一空，據我所熟悉的商店負責人所講，來搶購的並非本地人，而是外國人，包括來自香港的遊客，及居泰的港人及中國人。據稱有居泰港人今次「偉大」地替香港朋友大量購入口罩，並已賺了數十萬港紙！真的恭喜佢……在地鐵、BTS、機場等地方偶爾都有免費口罩給有需要人士，眼見也沒有人去搶或大排長龍，不少泰國人見自己有口罩，也沒意欲要多搶一份。

而有的士公司會也主動派發口罩及消毒藥水給旗下司機，希望能歇止感染事件再度發生。

整體上泰國暫時的情況也是OK的，隨意在街上拍照也不是個個戴口罩，外來人很難想像這𥚃正被武漢肺炎所影響。當地的社交媒體當下熱烈討論的也並非武漢肺炎，而是泰國空氣指數近數日變差，關注的是空氣污染指數，並非武漢肺炎的患病人數，這可真是Amazing Thailand。

胡慧沖