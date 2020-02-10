抗疫眼妝　戴口罩都要靚

在武漢肺炎肆虐下，大家都戴口罩保護自己，當然更安全的做法就是多留在家，減少受感染風險。不過日常生活中少不免有需要外出，但長時間戴口罩不但感覺侷促難受，整張臉被遮了一半，讓平日有化妝習慣的女生非常唔慣。難道戴口罩就不能化妝？不能扮靚？其實戴口罩時，上半邊臉會外露，所以即使不能化全妝，也可以透過眼妝去展現個人魅力。以下的眼妝貼士，着重眉毛、眼線及睫毛的描畫及眼影配搭，可讓一眾女生戴口罩都可以精精神神，以靚樣示人！

1.不做「冇眉娘」

戴上口罩後，即使想偷懶唔化妝，也切忌做「冇眉娘」。事關雜亂及顏色暗淡的眉毛只會令你更雙目無神，建議畫上眉毛讓眉目更清晰。顏色方面可選自然柔和的啡色，描畫時眉峰不宜太高，眉頭要畫得鬆軟，眉尾要凸顯三角尖位，才能映襯全個面形，看起來精神飽滿。若然天生眉毛稀疏，不妨借助眉粉、豐眉膏及提亮眉膏。前二者可填補眉毛間的罅隙，塑造眉毛濃密豐厚感；而後者則可細緻地提亮眉色，增加眉妝層次感，是不少女生的救星。

2.清楚分明眼線

毫無疑問，一條清楚分明的眼線，絕對可以幫你拯救一雙無神眼精。既然今季也不流行濃妝，眼線亦毋須畫到超粗超長；將眼線填滿根部畫好內眼線後，眼尾隨着眼睛自然的輪廓稍微延伸至眼褶位就好。切記若不是刻意要呈現銳利眼妝，眼尾不僅不能長且絕對不要向上勾！色調方面，若嫌黑色感覺太死板，可按心情換色，試試自然啡或紫、藍、綠等個性色調，便可一掃沉悶感覺。

3.自然色調眼影

同樣道理，眼影色調太濃、太搶眼，只會讓妝容顯得浮誇和俗艷。建議選用能凸顯五官深邃度的大地色，這樣就算戴了口罩，也能讓妝容看起來乾淨完整。想增加妝效的立體感也很容易，只要做上下兩層漸變，或左右暈染便可。

4.精靈有色Mascara

想要讓眼睛看起來有神、放大雙眼的關鍵其實在於「睫毛」！就算不畫眼線或眼影後，只要將睫毛夾翹、刷得根根分明，便能放大眼睛，令樣子顯得更有精神。顏色方面，黑色固然是穩陣之選，但鮮艷的紅、黃、紫、綠色也有明亮提神之效，不過大前提是掃上顏色悅目的睫毛液後，眼影及眉色便不宜太多色。