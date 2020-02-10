唐太宗李世民與玄奘和尚有緣，賜他姓唐，成為唐三藏法師，並修建寺院，讓他專心翻譯從佛國取回來的西經。唐明皇李隆基與鑒真和尚有緣，不反對他與日本佛教徒來往，成為他東渡日本傳法的誘因。三藏取經，鑒真傳法，一取一傳，這是因果。

李世民成就了貞觀之治，李隆基成就了開元之治。是佛教帶來繁榮盛世？還是繁榮盛世帶動佛教？這是互為因果。

《全唐詩》收錄了一首不是唐人寫的詩，不是五言詩也不是七言詩，而是一首四言的佛偈：「山川異域，風月同天；寄諸佛子，共結來緣。」《全唐詩》是清朝太平盛世的康熙年間編纂，這首佛偈有這樣的按語：「明皇時，長屋嘗造千袈裟，繡偈於衣緣，來施中華。真公因泛海至彼國傳法焉。」明皇是唐明皇，長屋是日本的長屋親王，真公是鑒真和尚，鑒真感動於日本佛教界贈送中國千件袈裟，並把這佛偈繡在衣緣上，因此泛舟渡海到日本。

佛偈繡在衣緣，就是這段善緣的緣起。到1972年，中國總理周恩來與日本首相田中角榮在北京簽署《中日聯合聲明》，恢復邦交，日本政府為1894年、1931年、1937年先後三次發動的侵華戰爭表示深刻反省。當時，中日的官方、民間、輿論都用「一衣帶水」來形容中日關係。其中有沒有鑒真和尚的助緣，請恕方向宇不談政治。接下來，我們不妨回顧鑒真東渡日本弘揚佛法的感人歷史與結下的善緣。