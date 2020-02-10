DSE考生留意！網上搜應試資訊

不少網上平台提供有關DSE考試的資訊，如考試技巧分享、免費下載試卷等，幫助學仔作好準備。（互聯網）

DSE開考日子愈來愈近，應屆考生備戰在即。在停學不停學的日子，網上平台是搜刮應試資訊的主要途徑之一，以下精選一些相關網上平台，有的分享考試技巧、取分策略，有的提供一系列免費的歷屆試卷連答案，有的分享學科資訊。同學仔，加油呀！

【免費下載樣本試卷】

網上平台：香港考試及評核局

內容：提供多科樣本試卷及練習卷，包括「中國語文」、「中國歷史」、「通識教育」、「企業、會計與財務概論」、「設計與應用科技」、「經濟」、「地理」、「英語文學」、「歷史」等，供免費下載。

【分享學習及考試技巧】

網上平台：BChui HKDSE

內容：作者畢業於香港大學，平台上會分享HKDSE學習及考試技巧，亦提供多科DSE歷屆試卷連答案（以題目及年份分類），例如生物、物理、化學、中文、通識教育等，供免費下載。更收集了最新2019 DSE各科Cut Off分數（Cut-off為達到該等級的已確定最低成績）。

【活學活用化學理論】

網上平台：chemsir.talking.chemistry

內容：中學化學科老師李偉瀚（號稱Chemsir）以生活化形式介紹化學知識，如最近就解構三層外科手術口罩的物料及其功效。亦不時分享一些有趣的化學理論，如放熱反應、吸熱反應等。