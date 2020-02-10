武肺解悶必玩！　熱門Game推介

在這個艱難的抗疫時期，大家都盡量避免外出，留在家中避「炎」。若閣下唔使返工返學，甚至乎要家居隔離的話，打機似乎是不俗的解悶方法。以下介紹幾款遊戲，有單機有連線，打爆後話唔定疫情已雨過天青呢！

《一拳超人 無名英雄》

由人氣漫畫《一拳超人》改編，採用3對3隊制形式對戰，玩家可操作琦玉、傑諾斯、音速索尼克、無照騎士、龍卷、地獄的吹雪、銀牙、蚊少女、深海王等個性英雄 / 反派角色，遊戲暫定2月27日推出。

《七龍珠Z 卡卡洛特》

賣點是以關卡形式重現整個《龍珠Z》故事，收錄了大小角色、經典對白、場景及歌曲，加上支線任務、地圖自由探索等元素，成隻Game戰鬥力驚人！

《The Sims 4》

人生模擬遊戲《The Sims》剛剛踏入20周年，官方最近推出慶生活動，任何平台的模擬市民玩家們都能在特別的20歲生日熱水浴缸中盡情泡浴，而PS Plus 訂戶還能在整個2月費遊玩《The Sims 4》。

《三國志14》

遊戲共收錄7大劇本，從「黃巾之亂」打到「出師表」，建構出各式各樣的事件、場景讓玩家投入其中。登場武將多達1,000名以上，版圖設46座都市、340塊地區，當我軍顏色遍級全國，就是統一大陸之時。

《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》

收錄多個瑪利歐&索尼克系列的專屬角色，每位角色皆有專屬的個人技能優勢，除可暢玩2020東京奧運21個3D及10個2D奧運競技項目外，還能重回1964東京奧運體驗懷舊點陣圖遊玩模式。遊戲支援最多8人同時線上遊玩，唔出街一樣可同Friend打餐飽！