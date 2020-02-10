專家教路：揀啱胸圍戴啱Bra！

胸圍是女士們最貼身的衣物，猶如第二層肌膚，但要選擇一個稱身又舒適的胸圍絕對不容易，好多女士戴胸圍更出現離罩、肩帶滑落或移位等尷尬問題。究竟點樣揀Bra和戴Bra先最正確？今次特別邀請高級內衣專賣店SHEER的創辦人Lisa Cheng，為大家分享揀Bra貼士。

1.胸圍一直向上移位，要經常整理及向下拉，怎麼辦？

Lisa：「這代表圍帶過鬆了！普遍女性以為圍帶愈鬆，感覺愈舒適。事實上，圍帶的主要作用是支撐乳房，因此合適的圍帶尺寸能確保胸圍不會隨便移動。相反，如果圍帶太鬆，胸圍便會隨着身體移動或舉高雙臂而向上移動，以致未能好好承托胸部。」

如果圍帶前後呈水平狀態及平貼背部，這便是合適的尺寸。相反，如果圍帶向上升高，就代表圍帶過鬆了，那你應該選購較小的尺寸。你亦可考慮其相應的「姊妹尺碼」，比如當34B的圍帶太鬆，你應該嘗試32C。

2.甚麼是「姊妹尺碼」？

Lisa：「例如34B的圍帶太鬆，大家會想到揀細一個碼、即32B穿戴，但32B不只圍帶細了，連Cup Size的剪裁亦會相對縮細。想將圍帶尺碼縮細時，相反要將Cup Size升級，即是戴32C，這就是「姊妹尺碼」。」

3.戴完胸圍後發現身上出現紅紅的壓痕？

Lisa：「如果胸圍下方的胸骨出現紅印，這表示罩杯過小，以致鋼圈壓着身體，所以你應考慮較大的罩杯尺碼。如果肩膊出現紅印，這就表示肩帶太緊了，請謹記過分調緊肩帶並不能使胸圍變得合身。

至於如何判斷胸圍是否合身？標準就是：胸圍的鋼圈能塑造完美胸線，起到良好的承托效果，而並非令你感到被擠壓。另外，也要檢查一下肩帶位置能否讓兩根手指自由滑動，才能確保肩帶不會過緊或過鬆。」

4.戴胸圍時經常出現「離罩」問題，或者脊心（心口雞心位）被壓着？

Lisa：「這代表罩杯尺碼太大。合身的胸圍罩杯中心飽滿，且脊心平貼身體，這才是合適的尺碼。胸圍尺碼會因應品牌或款式而出現差異，不妨花點時間嘗試不同類型的胸圍，便能找到屬於你的完美胸圍。」

5.乳房從罩杯溢出，或者胸圍的脊心部分沒有平貼身體。

Lisa：「當罩杯尺寸過小，乳房便會從罩杯邊緣擠出來。另外，如果胸圍的脊心部分偏離身體，這也表示罩杯尺寸過小。應選擇較大的罩杯尺寸，避免胸部受到擠壓，而胸圍的脊心部分應該平貼身體。」

6.經常出現跌Bra帶問題？

Lisa：「先嘗試重新調整肩帶，如果肩帶仍然滑落，大概是因為你的肩膊太窄和選錯了肩帶款式。可嘗試一些肩帶距離較窄的胸圍，或者使用多用途肩帶，讓你自由調節肩帶長度和造型。合適的肩帶有助固定胸圍的位置。不妨多嘗試不同胸圍款式，這樣才會找到真正適合自己的胸圍。」

【同場加映：正確戴Bra方法】

Lisa更分享了戴Bra的正確方法，姊妹們快齊齊學起來！

1.上身俯前將胸圍戴上。

2.將手打斜放入罩杯，將胸部及兩側肌肉撥入罩杯內。

3.最後再調整胸圍位置，可舉高雙手試試胸圍是否移位，如胸圍合身可做出優美Cleavage V形線條效果。