奧斯卡紅地氈　邊個最搶Fo？

第92屆奧斯卡電影頒獎禮剛舉行完畢，除了得獎名單備受注目外，一眾巨星在紅地氈上的戰衣亦同樣是一大焦點。女星搶Fo程度當然贏男星幾條街，綜合多個外國傳媒報道，Scarlett Johansson、Natalie Portman、Brie Larson與Janelle Monae最大獲好評。Scarlett Johannson繼續其性感裝扮，一身Oscar de la Renta束衣式Bling Bling晚裝裙，盡顯其S形身材；Natalie Portman的Dior Haute Couture長斗篷晚裝裙，充滿霸氣，最特別之處是斗篷上繡有多個女導演的名字，以爭取女性在電影界的地位。Janelle Mona的Ralph Lauren銀色晚裝裙鑲有超過168,000顆水晶，而其有帽式設計令簡潔的裙子別具個性。

同樣成為話題的還有Brie Larson及Gal Gardot，前者的Celine晚裝裙同樣以斗篷式設計，Nude色底加銀色Bling Bling間條，簡潔優雅；後者的Givenchy晚裝裙，則採用貼身黑色喱士上身設計拼粉紅色多層薄紗裙襬，形成強烈的視覺對比。至於人氣爆燈的Billie Eilish就貫徹其反叛作風，一身闊物Chanel Tweed套裝配波鞋，完全顛覆紅奧斯卡傳統的地氈裝扮。

男星方面大多數是穩穩陣陣的Tuxedo禮服裝扮，所以憑出位衣着而人氣爆燈的紅地氈主持Billy Porter再次輕易成為焦點，繼上年的Tuxedo晚裝裙後，今年穿上英國設計師Giles Deacon的晚裝裙。據聞其金色羽毛上衣下襯圖案晚裝長裙，靈感來自英國王室及肯辛頓宮咁話。近年人氣急升的文青男神Timothee Chalamet同樣出位，一身工衣風格的Prada拉鏈風褸套裝教人意外，評論好壞參半。