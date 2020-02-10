新年新食法　腸仔整漢堡

迷你漢堡只有饅頭般的大小，細細個唔怕食滯，漢堡扒用雞胸肉及意大利腸製作，美味而不油膩，加芝士更香口。（郭凱敏攝）

用腸仔整熱狗就聽得多，用來做漢堡包應該很少見吧？其實並非將原條腸仔放入漢堡包內，而是把腸仔與雞胸肉攪碎，再混合蒜頭、洋葱、雞蛋等材料捏成漢堡扒，美味程度比普通漢堡扒高出多倍。

意大利大廚Luca De Berardinis示範的洋葱蛋黃醬迷你漢堡更用摩德納哥齊諾香腸PGI（Cotechino Modena PGI）製作，這種香腸至今仍然沿用500年前的配方，以胡椒、肉豆蔻、肉桂、丁香及葡萄酒調味，味道比普通腸仔香濃，更是意大利人的慶節美食，新正頭以此製作漢堡好意頭又有驚喜。

材料（10個分量）：

摩德納哥齊諾香腸PGI 900克

雞胸肉、芝士片 各300克

雞蛋 2隻

迷你漢堡包 10個

蒜頭 1粒

麵包 2片

洋葱 1個

牛奶 適量

植物油、鹽、胡椒 各少許

醬汁：

紅葱頭 350克

葡萄糖 50克

米醋 20克

鹽 少許

做法：

1. 先製作醬汁，炒香紅葱頭後，加鹽、葡萄糖及米醋煮熟。

2. 攪碎雞胸肉及香腸。

3. 加入雞蛋、麵包、蒜頭、洋葱、牛奶拌勻，調味後製成漢堡扒，放入雪櫃定形。

4. 煎香漢堡扒，鋪上芝士片，放入攝氏200度焗爐分開烤焗2分鐘。

5. 輕煎漢堡包，將漢堡扒放在麵包中間，搽上醬汁即可。