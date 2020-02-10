生活夜校：神秘的宗教符號

不同的符號有不同的含意，甚至有可能會代表著一個宗教的精神，在日常生活中看到的衪們又有著怎麼的一個故事呢。（互聯網）

在日常生活中，我們經常可以見到一些宗教的符號，祂們甚至是融入了我們的生活。十字架的飾物、紋身貼、各種生活用品等等都是很好的例子，但有一些我們可能都不知道它是那個宗教或包含著甚麼含意的，其實祂們的背後都有著自己的小故事，讓我們一起來發掘一下吧。

【十字架】

最常見的莫過於是十字架了，祂是基督教的宗教符號，背後有著記載耶穌基督為人類受苦受難，被釘在十字架的含義。

【陰陽】

陰陽說不上是一種宗教的符號，衪更像是一個哲學的道理，講究的是一個平衡、中庸之道，自然界中一切互補、相反卻有聯繫的東西。同時也形成了某些中醫手法、武術訓練的概念。

【新月星】

新月星在史前文物中被發現在古代摩押人、蘇美人、帕提亞與巴比倫文明中有重要的地位。另外，伊斯蘭教雖然沒有正式的宗教符號，但與新月星有很密切的聯繫，新月星出現在了很多伊斯蘭國家的國旗上，好像是被默認的一個符號。

【大衛星（六芒星）】

大衛王之星，是猶太族和猶太文化的標誌，同時亦是以色列建國以來就使用在國旗上的圖案。與所羅門封印亦密切相關，圖案中的圓圈裡面藏著一顆六芒星。在希臘和印度教的神話中是對神聖的統治者奉獻的象徵。

【蛇杯】

蛇杯是希臘神話中健康女神「許革亞」的容器。這裡的蛇象徵著死亡，又象徵著不朽，因為它的毒液既能成為殺人的工具，也能制成救人的藥。

【命運之輪】

命運之輪在埃及、亞州和中東都有被使用過，輪的圓形來自於太陽，象徵著生命的週期。另外，祂還被運用到了塔羅牌，是大牌中罕有沒有人物的牌，牌中有很多不同的象徵，當祂出現時，就代表抽牌者要面臨人生的轉折點。

上面所提到的宗教符號相信大家或多或少都有見過，在知道了衪們的名字和含意後有沒有對衪們有了新的印象呢。神秘的符號，不單單是圖案這麼簡單。