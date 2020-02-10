【美女饕廚】斯里蘭卡餐

今次介紹一間位於中環Soho區的小店，是一家正宗斯里蘭卡菜餐廳。儘管斯里蘭卡的食物與南印度的食物相似，但顯然仍然擁有自己的獨特性。斯里蘭卡人非常喜歡用香料調配，另食物帶有另一番風味。

一打開門，未入去已聞到很多不同香料的氣味。坐下打開Menu，發現有好多都睇唔明又唔知係乜的菜式，店員好熱誠地每項解說。

由於斯里蘭卡是熱帶氣候的島嶼，椰子更是斯里蘭卡美食烹飪中的主要食材，有些更會被調製成咖喱醬，喜歡吃椰子的必定要試！

除了椰子和咖喱是斯里蘭卡的主食，他們還有很多不同種類的手工麵包。店員把餐廳裏最受歡迎的菜式都幫我們柯打了，還細心遞上粉紅色的圍裙，以免弄髒衣服。

第一道菜是牛骨髓，吃法相當有趣，共4塊骨髓鋪滿了一大堆切粒和薄片的洋葱、甜椒、番茄及香草，加上美味的香料醬汁，以及幾片新鮮熱辣辣的的Pol Roti（它是一種椰子味的扁平麵包），把所有配料放到Pol Rotei後一啖咬下去，略帶辛辣，大大減低了肥膩感，非常香口好吃。

第二道菜是Egg Hopper，這款的主要元素是蛋和碗形的煎餅。吃法是用手撕開煎餅蘸點中間蛋漿，配以Kiri Hodi（黃薑、椰奶和肉煮成的汁）和Pol Sombol（椰子乾以磨碎的洋葱、辣椒、青檸汁和鹽醃製而成的配料）。Hopper煎餅完美地吸收所有香濃的椰子肉汁精華，煙煙韌韌，嚼勁十足。

最後一道菜是新鮮咖喱蟹，蟹分量雖然少，但肉質非常彈牙，味道香甜，配上自家製咖喱醬，更是惹味。

吃完3道菜後有點囗喝，這個時候，喝杯生啤是最好不過！如果喜歡香料和辣，基本上對斯里蘭卡菜是無法抵擋的。

饕廚貼士：Hopper（斯里蘭卡煎餅）

在家都可以炮製，做法是用米粉加水和菜油搓成麵糰後，用布蓋着發酵數小時，再用鑊煎熟便成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）