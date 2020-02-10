【Model Hunter】轉戰樂壇　Leanne Tam

「大家好！我叫Leanne Tam，中文名譚筠穎。」（互聯網）

模特兒Leanne Tam早年曾以組合Donut及Yogurt身份出過寫真，最近忙拍廣告，又有意轉型做歌手，現在跑步練氣，籌備處女第一首歌。即帶大家認識呢位靚女啦！

問：「你叫咩名？」

答：「大家好！我叫Leanne Tam，中文名譚筠穎， 山羊座。」

問：「你最喜歡拍攝甚麼題材？」

答：「喜歡拍攝有個性的照片，無論化妝服裝眼神都要互相配合，好有挑戰性。」

問：「拍攝咁耐有無咩難忘經歷？」

答：「有一次拍攝電視廣告要我踩單車， 對於完全唔識踩單車嘅我當然非常吃力啦！最後好驚險先完成八個鐘頭嘅拍攝工作， 差啲就跌死我！哈哈！XD」

問：「你覺得自己最靚邊個部分？」

答：「長腿，因為比例好。」

問：「喜歡怎麼樣的男生？」

答：「成熟穩重，懂得照顧我的男仔，有愛心、細心、善良，有氣質。」

問：「你平日有咩興趣？」

答：「好鍾意唱歌，可以連續唱幾個鐘頭」！

問︰「 最近忙甚麼？」

答︰「 最近簽咗唱片公司，準備唱歌同埋演戲！」

問：「將來有咩抱負？」

答：「 希望可以有一首自己嘅歌， 透過音樂將訊息宣揚開去！」

Facebook︰www.facebook.com/LeanneTambaby/

IG：Leanne_tambb