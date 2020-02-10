【深夜字聊】老婆用呢招嚟試我

有人話女人嘅直覺好準，準到聞吓就知老公有冇偷食。不過呢位男網民個老婆，就用咗另一個方法嚟試佢。男網民稱：「話說我早排突然有個陌生女人喺通訊App度Add咗我，八卦睇吓佢個頭像同啲相，有樣有身材，正呀！自問人生中得一次拍拖對象同一個性伴侶，冇錯，就係我老婆。難得有女人送上嚟，見佢又主動玩視頻，咪試吓佢囉。雖然過程中佢冇露面，又暗，但佢嘅身材真係唔錯。當時我驚老婆發現，仲詐詐弟走入書房問老婆要唔要食糖水，見佢好認真咁對住電腦，對方應該唔係佢嚟。不過我同對方玩咗一陣視頻，就斷咗佢線兼Ban埋佢，係嘅，我係有色心冇色膽。隔得幾日，我老婆手機爛咗芒，於是幫佢拎去整，Check機時發現佢手機度，竟然有我當晚視頻女仔張相，仲要有我視頻嘅Cap圖！好明顯呢一切係個局！好彩我冇中伏，否則手尾長。巴打們要小心呀！」

網友神回應：

Domani：你肯定係個人唔可靠，甚至曾經因偷食斷正畀你老婆，否則你老婆做乜會搞咁大台戲嚟試你。不過好彩你冇中招，否則你已經冇心情打咁多字擺上網。

James：我最討厭就係呢啲女人，就算係同陌生女性傾偈又點，甚至係口花花又點呢？唔通吓吓都要用呢種方法嚟試個男人，先至可以搵到安全感咩？

雨花：你單嘢係幾詭嘅，但你諗深一層你老婆做乜無啦啦咁樣試你，可能佢係出於某啲原因，先至會驅使佢炮製呢場戲出嚟，你應該好好反醒一吓。

把身一橫：陰謀論啲去諗，個情況會唔會係掉返轉嚟，係你老婆有偷食嘅意圖，但又覺得於心有愧，於是搵個姊妹嚟試你，跟住再惡人先告狀。純粹個人揣測嚟咋，咪鬧我呀！