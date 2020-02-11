生肖指數　是日吉星：蛇

鼠：↑ 幸運色是綠色，綠色對需要援手的人相當有用，讓人產生安全與信任感。

牛：→ 金錢問題已開始煩擾你，或許不如你想像般嚴重，但亦要開始關注了。

虎：↓ 是日沖煞，這天你要小心處理財物，勿掉以輕心，否則會遺失重要物件。

兔：→ 有些猶豫不決的事情讓你心煩，最近會有明朗化的變化，讓你愉快。

龍：↑ 近日朝氣蓬勃，幹勁十足，有很強烈的比較慾望，很多事物都想去爭取。

蛇：★ 紅色能夠帶來刺激和活力，讓你在各方面都能夠有突出的表現呢！

馬：→ 公事上少不了與人電話聯繫，外出辦事洽商，會花費你不少的交通費用。

羊：→ 執行已久的工作將有重要進展，讓你很有成就感，覺得再辛苦也值得。

猴：↓ 整理舊物的時候，要多小心及留神，別掉了有用的東西，否則後悔莫及。

雞：→ 和很久沒有見面的朋友聚會，會使你心情愉快，要珍惜彼此的友誼呢！

狗：→ 家人是你快樂的重要泉源，任何時候都不應在家無端發惡，影響心情。

豬：↓ 財運欠佳，購物欲特強的你，放工以後，如沒有必要，早點回家吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌