大勢預測：本周大市，價位或具下調空間。

白羊：事業運雖持續不穩，但是日財運稍佳，議價力較強，有利開單、簽約等，宜積極。

金牛：人氣不穩，但辭令稍佳，出門、出勤、郊遊及海外項目等，溝通交流，有助進展。

雙子：精神狀態雖略有不穩，但財運卻具改善空間，宜趁公餘多尋資料，以便檢討重整。

巨蟹：社交及感情生活或見不穩，人事問題或會較頻，但人氣稍佳，多作協調有助改善。

獅子：工作壓力持續較大，體能亦見不穩，但事業運略佳，宜保持積極，爭取更佳表現。

處女：親子及感情生活或見不穩，攜眷郊遊或參與嗜好、學術及宗教活動，關係將更佳。

天秤：人氣、情緒及家庭運或較不穩，但異性緣稍佳，夫妻關係將較愜意，宜放鬆享受。

天蠍：辭令及思考力不穩，工作壓力或會較猛，宜多作協調。感情關係較佳，宜多交流。

人馬：財運欠佳，家庭、約會等開支較大，需多加節約。正財運稍佳有利開單，宜積極。

山羊：人氣及情緒持續不穩，家庭運稍遜，但桃花運及人緣運稍佳，身邊人將較能體諒。

水瓶：精神及情緒不穩，宜多休息。家庭運稍佳，較能享受家庭樂，將有助放鬆與充電。

雙魚：社交及財運稍遜，宜小心處理人事及金錢事宜。幸人緣及思考力稍佳，有助過度。