香港估估吓：到哪間廟宇祈求疫症平定？

仍是新正頭，不少人會趁這個時候去拜神，數近日最具人氣的廟宇，當然是沙田車公廟。關於此車公廟建於何時，着實已不可考究，不過追溯至清代嘉慶年間的《新安縣志》，內有「在縣東九十里瀝源村下有車公古廟」的記載，而廟內亦有碑文記載：「古廟曾於光緒十六年(1890)重修」。如今的沙田車公廟是於1994年新建，車公也由一躍而成高27呎的巨像，主殿兩旁分別建有一座鐘樓和一座鼓樓，而原廟則位於現廟的後方，已經不會開放。

一座廟的建成，背後都有不同的故事，而沙田車公廟一直有兩大「傳說」，其一是當有人在車公廟附近建村時，曾邀來風水師勘察，因而發現村前是風水上佳之地，如能於該處建廟，自能丁財兩旺，一眾村民於是集資建廟，供奉車公。至於另一傳說是指當年新界有瘟疫，不少村民染病而死，其後村民研究典藉，發現宋朝車大元帥不單平賊有功，其所到之處更是疫症即止，風調雨順，村民遂向西貢蠔涌車公廟襄借車大元帥神像出巡，期望車公能鎮攝瘟疫，經商議後，西貢蠔涌車公廟便借出車公孫兒神像，而村民便將神像抬返疫情最劇烈的瀝源，再圍繞各村巡遊，車公所到之處便沒有疫症，絕對威水！

說了這麼多車公廟，究竟誰是車公呢？車公原來真有其人，原籍於江西南昌五福，乃南宋的將軍，由於平定江南之亂有功，因而獲封為大元帥。南宋末年，蒙古入侵，車大元帥護駕宋帝昺南下到香港避禍，可惜駐守西貢時，車大元帥不幸病逝，百姓念記其忠誠勇毅，而道教更奉為神明，視為車公了。車公誕每年有四個，分別是正月初二、三月廿七日、六月初六及八月十六日；其中以正月的頭誕最熱鬧，由於初三是赤口，不宜拜年，不少人便改為初三去拜車公。