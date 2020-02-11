征選遊：鳥取地道牛奶　新鮮好味

鳥取縣有自家的鮮品公司～大山乳業。據知，最初它只是二戰後當地的奶農合作社，到了1966年成立為企業，由收集、生產及物流作一條龍服務。為了打響名堂，當時便以純潔又無瑕的「白玫瑰」作形象化招徠，現在已能供應周邊省市（包括：大阪），亦是鳥取小學生們校內的必備飲料！

想親身了解白玫瑰的成長，大家可以親臨位於大山東北山腳下的本社工場。經網上查詢日子後，再直接電話他們（建議最少3天前預約），便可於每日3個時段內參加導賞見學。大家可一邊喝著乳香十足的牛奶一邊聽講解和隔著玻璃參觀生產線和檢驗室。原來他們的牛奶大部份保持3.6的乳脂含量，並有分為高及低溫消毒，加上固及液壓乳酪，產品極多樣化。看得肚仔餓的，之後可到旁邊的小屋購買各式產品和紀念品，而且還有選用大山牛奶的麵包和餅乾等產品，買來做手信也不怕太快過期啦！

大山乳業 本社工場

1小時見學：9:30am、11:00am、1:00pm（每次人數2~30人）

收費:全免

交通：JR浦安駅步行約15分鐘

地址：鳥取縣東伯郡琴浦町大字保37-1

預約方法：於網上查詢日子後，再直接電話聯絡0858-52-2211（建議最少3天前預約）