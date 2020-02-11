次世代日本口罩可洗100次　仲可以減肥？

香港一罩難求，街頭巷尾都見到排隊的人龍。只是如果疫情持續，口罩供應量仍然不足，莫非真的要齊齊翻蒸？日本被稱為次世代口罩的ボービbo-bi，擁有10層防護結構，最重要是可洗100次，雖然價錢頗貴，但勝在環保又耐用，總好過天天為口罩煩惱吧！

這款次世代口罩的官網聲稱，口罩擁有10層過濾棉，可以同時做到吸水、補濕、除臭及阻擋99%的花粉、飛沫、細菌，更有PM2 .5防護。而當中的過濾棉可以更換，外層的口罩能防止化妝粉底黏附及防止鏡片起霧等。最重要是能手洗達100次，唔使蒸、唔使焗！重用重用再重用！難怪冬奧日本男子花式滑冰金牌選手羽生結弦都是捧場客。

不過更神奇的是，官網聲稱口罩除了過濾細菌外，更可以令使用者在呼吸時消耗多3倍熱量，有助修身減肥，對女士們來說，絕對是一個十分吸引額外獎賞，雖然未知效果如何，但既可以防疫，又可以減肥，算是為大家於疫情期間，苦中作樂吧！即使售價偏貴，相信大家都會覺得物有所值！