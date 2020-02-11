三界五行：是為法事　何惜身命

位於奈良市的唐招提寺，是鑒真和尚於759年親手興建的盛唐建築風格寺院，既是日本的國寶，亦是世界文化遺產。（互聯網）

日本僧人榮睿、普照帶着長屋親王的一千件袈多裟作為信物，恭請鑒真大師到日本傳揚佛法。當時，鑒真是律宗的佛教領袖，大明寺的方丈，弟子有四萬多，舉足輕重。鑒真與弟子商量東渡，但遭到勸阻，願意隨行的寥寥無幾。這也難怪，眾弟子並非貪生怕死，而是當時的航海工具只有帆船，靠簡單的指南針導航、天文與水文測量技術，是很難過得日本海峽這一關。但是，鑒真說：「是為法事也，何惜身命」。意思是說，為了弘法，為甚麽不可以捨身捨命呢？很有「雖千萬人，吾往矣」，以及「我不入地獄，誰入地獄」的氣概。

公元743年，鑒真和尚帶著祥彥、道興等弟子東渡，十年內，先後五次都因風暴、觸礁、沉船、邊防阻攔，無功而返。

最艱險是第五次，遇台風，在海上漂流十多天，到海南島獲救。在惡劣環境下，鑒真和尚雙目失明，大弟子祥彥和尚病故。

753年十一月，鑒真和尚義無反顧，毅然率領四十多位弟子，第六次出發往日本，歷時三個多月，經鹿兒島、大阪，終於到達當年日本首都平城京（即今日的奈良），受到朝野、僧侶、善信的夾道歡迎。鑒真隨即在東大寺大佛殿前開壇，為聖武、孝謙兩位天皇以及多位高僧、長老授戒，令日本佛教跟隨漢傳佛教的律宗正統。天皇御賜鑒真「大僧都」職權，異族和尚當「國師」，成為佛門佳話。