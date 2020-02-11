咳神示範！　繪圖芒教冧囡

一年一度情人節又到，蜜運中的你，送花送朱古力咁例牌又點氹到女神開心！計我話，無嘢比親手製作更有心思，插畫師兼漫畫家的咳神(Cuson)今次就教大家點樣利用新式繪圖芒Wacom One，畫出冧死囡的手繪心意卡，學完保證可令戀情升溫！

宜畫卡通人物

咳神：「想畫公仔氹人開心，首要畫對方鍾意嘅元素，例如卡通人物。我女友最鍾意我畫怪叔叔，所以我就畫咗自己。另外公仔最重要Cutie，大部分女性都會喜愛。」咳神現場以Wacom One做示範，作為新系列的首款產品，此機也配備了4,096級的壓感筆，支援EMR電磁感應技術，毋須連線或充電，拎起就畫得。此外，壓感筆支援60度的傾斜識別，喜歡素描的用家一樣能隨心所畫。咳神又補充：「枝筆比Pro系列輕同簡單，壓感係爭啲，但畫落大唔差得遠，一般心意卡都線條簡單，呢部機足夠應付。」

睇片浪漫又安全

武漢肺炎下，戲院屬高危場所，兩口子靜靜哋攬住睇片既安全又Sweet！Wacom One內置13.3吋1,920×1,080 FHD屏幕，提供NTSC 72%的色域標準，只要接駁Windows或Mac系統裝置，就能播放影片。咳神試睇後表示：「嗰芒畫質好清晰，唔會話好Low Rec，色準我覺得可以。由於它不是Touch Screen，所以也減低了誤觸機會。」特別一提，屏幕的AG防眩光紙感膜還有防外界光干擾的作用，陽光下也能清晰觀看，煲劇睇戲更舒服。

駁手機重溫相片

Wacom One還相容於Android系統，可連接Samsung等品牌的手機及平板電腦，接駁後就能借助大屏幕觀看手機相簿，至啱用來回顧拍拖時的甜蜜相片。另外，Wacom One還兼容其他配備Wacom EMR技術的壓感筆，例如Samsung S-Pen等，所以就算無帶附送的壓感筆出街，只要有枝S Pen一樣可替相片加工或寫上綿綿情話。Wacom One的機背特設有支架，能夠將成塊板升起，做到水平傾斜19度，只不過咳神似乎仍未滿意：「Stand若再高少少就好，近啲自己畫時會更易就比例。只不過整體我都收貨，價錢好吸引，我都會考慮買，有咗佢去旅行就唔使帶其他板去。」