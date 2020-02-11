勤洗手Dry到喊　潤手護肌不可少

在疫症的威脅下，人人勤洗手，甚至頻密使用濕紙巾及酒精搓手液潔淨雙手。可是洗手洗得太多，也會導致手部肌膚變乾。肌膚一旦變得乾燥，就容易出現脫皮或痕癢，而對敏感肌人士來說，更有機會誘發濕疹問題。所以別等到皮膚出現問題才正視就太遲，不如每次洗完手後塗上潤手護肌產品，為玉手加添保護罩吧！

潤手霜跟護膚品一樣，成分多樣化，而且不同成分有不同功效。所以大家入手前，最好學識睇成分。簡單來說，成分中如見有乳木果、荷荷巴油、堅果油、甘油、透明質酸及尿素等，都具補濕鎖水功效。維他命E是效果顯著的抗氧化劑；蘆薈、維他命原B5能加強補濕和保護作用。若含果酸，則有助去色素去斑；如加入膠原蛋白，可增加肌膚彈性；注入香薰精油，則可發揮鎮靜和安撫的作用，同時能賦予潤手霜天然香氣，提升親和感。

不過揀啱合適的潤手霜，也要用得其所，才能加倍發揮效用。記住補濕的最佳時間是皮膚沾濕之後，所以洗手後馬上塗潤手霜是最好及最能將成分直達皮膚底層的。另外，塗潤手霜時，別死命的往手掌心搓揉，而忽略了較易乾燥的手背、手指和指甲邊緣。如想護手效果更徹底，就要在日常基本修護以外多做手膜，便無懼因勤洗手而失去一對白滑柔軟玉手。