每位可獲厚實彈牙的鐵板鮮鮑魚，由主廚於鐵板爐區即席原隻煮理，味道鮮甜叫人回味。（客戶提供）

【特約報道】灣景廳浪漫呈獻「花醉情迷」情人節自助晚餐，從馥郁的美饌為您傳情達意，讓您與愛侶陶醉於幸福的時光。

額外美饌

鐵板鮮鮑魚(每位1隻)、冰鎮美國生蠔、冰鎮麵包蟹、慢燒美國有骨肉眼

精選黑毛豬及帶子美饌

香酥荔茸北海道帶子配黑松露焗珍寶扇貝(每位1客)、北海道帶子魚生飯、青木瓜金柚沙律配帶子、金絲百花釀帶子、蒜蓉粉絲蒸帶子、洛神花咕嚕黑毛豬腩、桂花蜜汁燒西班牙黑毛豬頸肉、薰衣草慢煮西班牙黑毛豬面頰肉、西班牙火腿帆立貝意大利飯

精選甜品

紫羅蘭雜莓慕絲蛋糕、雪梨杞子洋甘菊果凍、^班蘭梳乎厘

（^晚上8時起供應）

尊享禮遇

每2位成年賓客同行，可獲贈永生花1盒（每盒1朵價值$200；每枱最多3盒）

提早預訂優惠

凡於2020年2月14日或之前預訂並預繳全費，可享8折優惠

「花醉情迷」情人節自助晚餐原價價目

成人HK$588

長者HK$498

小童HK$378

- 長者為65歲或以上人士

- 小童為3至11歲小朋友

- 另設加一服務費

- 於2020年2月14日，晚上6:30pm – 9:30pm供應

*新型冠狀病毒肆虐期間，灣景廳為各式熱葷新增設透明屏障，以減低飛沫傳播機會