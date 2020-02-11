大健事：高踭鞋雖美　常穿卻傷足

穿着高踭鞋或斗零踭，雖可展示最美麗的一面，惟背後卻有一定的痛苦。（張錦昌攝）

不少女性愛穿高踭鞋或斗零踭，展示出其最美、最自信的一面，惟美麗背後卻承受着一定的痛苦……

【高踭鞋可引致甚麼健康問題？】

「Okay Healthcare 要回家」創辦人及香港註冊物理治療師余穎章（Ada）指出，長期穿着高踭鞋或斗零踭會影響腳部幾個位置的勞損，甚至一些變形問題的出現。第一個是較常見的腳趾公，醫學上稱為「拇趾外翻」。當我們穿着高踭鞋及尖頭腳，因為重心經常壓在腳趾公部分，令關節容易磨損，軟組織亦有一定的傷害，軟組織變鬆，所以趾公就變形，而出現拇趾外翻的問題。

第二個勞損的部分是足弓。穿着高踭鞋時，腳部斜斜哋扯住，相關肌肉經常被扯住，變得疲勞，所以慢慢無力穿高踭鞋，或者穿得耐會感到痛楚，或者腫。另一個勞損的部分是前膝。有些女性感到前膝痛，或者膝頭有啪啪聲的響聲，只因穿高踭鞋時我們的重心會傾向前，前膝位置經常磨到下面的軟骨，磨蝕相關軟骨，之後出現骨與骨之間的磨損，磨損得多，相關位置便覺痛、發炎，甚至腫脹。

【如何防患於未然？】

1.切勿太長時間穿着高踭鞋，因為始終會傷及剛才提到的位置。

2.有人會問：如果穿一些好平的平底鞋，如時下流行的芭蕾舞鞋，豈不可改善問題？其實芭蕾舞鞋又會引致其他問題，就是承托不到雙腳，因為鞋底太薄，所以要揀一些適合自己的鞋──即可承托足弓、保護到腳趾公、腳踭，鞋底有少許卸力作用，可減輕對膝頭引起的一些勞損，甚至一些傷患的問題。

3.行路確實不適宜行太久。

4.行完之後要保養，如熱敷，因為腳筋有點緊緊哋，又會感到脹脹哋，可熱敷或熱水浸腳，紓緩相關問題。

5.搽上坊間的按摩膏，亦可幫助血液循環，亦可幫助腳筋快點回復狀態。

6.做一些伸展運動，因為重複性運用筋，使之變緊，透過一些伸展運動，有助快點回復狀態。每天最少做1次，每邊停留約10秒，每邊重複3次。如果行得耐，每天可以做2次。

【伸展小腿後側肌肉運動示範】

做法：

1. 站立，左腳踏前，膝微屈，左腿伸直。

2. 身體向下壓，至左小腿後有拉緊感覺。

3. 維持約10秒，左右每邊重複3次。

注意：

做這運動的時候。一定要後腿腳趾公向正前方，以及覺得小腿有少許拉扯的感覺便足夠。

【伸展大腿後肌肉運動示範】

做法：

1. 站立，將右腳放在椅子上。

2. 雙手放腿上，身體向前傾，至大腿後有拉緊感覺。

3. 維持10秒，每隻腳重複3次。

注意：

這運動主要針對膝頭後面的筋。因為無論穿高踭鞋或行路、上落樓梯等，膝頭後面的筋及肌肉都很用力，所以膝頭會有勞損或傷患的情況出現，都因為該筋較緊。拉的時候，把腳放在椅上，上身向前微彎，雙手按着膝頭的位置，膝頭後面有少許拉扯的感覺便足夠。