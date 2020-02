【酒遍天涯】情人節選甚麼紅酒

近日市況十分嚴峻,五星級酒店一晚房間都只是數百元,一些年輕朋友索性打算在情人節租一晚房間,自製五星級Private Room情人節晚餐(Room Service + 房價都比一些情人節晚飯套餐便宜多了,又不需要付開瓶費)。預算多了,自然可以選一些好的葡萄酒。於是問題就來到我這裏,有甚麼葡萄酒可以推介?花多眼亂,我就集中只建議他們以下3個選擇(配合的台詞也準備好了)。

晚飯百搭之選——香檳

如果事前不知吃甚麼,可能有海鮮又有白、紅肉,要一瓶酒走天涯,我會建議選一瓶好的香檳,大部分前菜、白肉都能配得到(其實某些紅肉亦可以)。香檳總是一個錯不了的選擇。而情人節香檳,對我來說只有一個選擇,就是Louis Roederer Cristal(法文 Cristal即是Crystal水晶),特別在於透明的水晶瓶身,好比戀人們彼此如水晶般純潔透明的愛情(甚麼see each other crystal clear、甚麼甚麼坦誠相對的台詞自己加吧!)(此酒的詳細介紹請參考《一支酒一個故事 : Cristal》 https://bit.ly/2HcbjkA )。價錢按年份、Condition有平有貴,從$1,xxx到$5,xxx不等,不計價錢的富貴一族可選1985/1988/1990/1996 , $2,000以下之選就2000年或2004年之後, 2005年會是最適合現在喝而性價比高的選擇。

紅酒之選——紅色的心

情人節紅酒不二之選,Chateau Calon Segur (心心酒),因為酒標有一個心形圖案,可以在酒標寫上你想說的話,當作情人節咭/紀念品亦可。當然這個酒標背後的故事亦可讓你演說半句鐘,用當年莊主的一句:“I make wine at Lafite and Latour but my heart is at Calon Segur”配合你自己的台詞,無敵吧? (背後故事請熟讀《「愛之酒」Chateau Calon Segur》 https://bit.ly/2OJ4Stz )價錢從幾百到$1,xxx不等,1996/2000/2005會是不錯的選擇。