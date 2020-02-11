【酒遍天涯】情人節選甚麼紅酒

近日市況十分嚴峻，五星級酒店一晚房間都只是數百元，一些年輕朋友索性打算在情人節租一晚房間，自製五星級Private Room情人節晚餐（Room Service + 房價都比一些情人節晚飯套餐便宜多了，又不需要付開瓶費）。預算多了，自然可以選一些好的葡萄酒。於是問題就來到我這裏，有甚麼葡萄酒可以推介？花多眼亂，我就集中只建議他們以下3個選擇（配合的台詞也準備好了）。

晚飯百搭之選——香檳

如果事前不知吃甚麼，可能有海鮮又有白、紅肉，要一瓶酒走天涯，我會建議選一瓶好的香檳，大部分前菜、白肉都能配得到（其實某些紅肉亦可以）。香檳總是一個錯不了的選擇。而情人節香檳，對我來說只有一個選擇，就是Louis Roederer Cristal（法文 Cristal即是Crystal水晶），特別在於透明的水晶瓶身，好比戀人們彼此如水晶般純潔透明的愛情（甚麼see each other crystal clear、甚麼甚麼坦誠相對的台詞自己加吧！）（此酒的詳細介紹請參考《一支酒一個故事 : Cristal》 https://bit.ly/2HcbjkA ）。價錢按年份、Condition有平有貴，從$1,xxx到$5,xxx不等，不計價錢的富貴一族可選1985/1988/1990/1996 ， $2,000以下之選就2000年或2004年之後， 2005年會是最適合現在喝而性價比高的選擇。

紅酒之選——紅色的心

情人節紅酒不二之選，Chateau Calon Segur （心心酒），因為酒標有一個心形圖案，可以在酒標寫上你想說的話，當作情人節咭/紀念品亦可。當然這個酒標背後的故事亦可讓你演說半句鐘，用當年莊主的一句：“I make wine at Lafite and Latour but my heart is at Calon Segur”配合你自己的台詞，無敵吧？ （背後故事請熟讀《「愛之酒」Chateau Calon Segur》 https://bit.ly/2OJ4Stz ）價錢從幾百到$1,xxx不等，1996/2000/2005會是不錯的選擇。

情人節朱古力配酒

從來朱古力與情人節就是分不開，可惜配朱古力的酒一定要比朱古力甜，要不然朱古力會奪去葡萄酒的味道，從而令酒變酸及較為單薄，所以紅酒並不適合。選擇甜度稍為比朱古力甜的酒可以減輕朱古力的甜，令彼此層次提升、變得更為複雜。舊年份Port酒是一個很好的選擇，80、90年代一般數百元有交易(我個人會選1977年)，兩個人半瓶裝已經足夠有餘、可以甜甜蜜蜜過一晚！ Taylor / Dow's / W & J Graham's / Fonseca / Warre's Vintage Port會是很不錯的選擇。

其實都是老套那一句： 「喝甚麼酒不是重點，重點是跟誰喝！」祝大家都能跟自己喜歡的人吃一頓飯、享受一瓶大家都喜歡的酒、談一個言不盡的晚上！