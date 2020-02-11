【深夜字聊】誰說破處不會成孕？

Q：我今年19歲，男性，有日很突然與兼職認識的22歲女同事發生關係，事前並不知她是第一次。我們沒有用安全套，過程很順暢，她亦很濕潤有呈拉絲狀半透明分泌物，最後我在體外發射，發現她下體有血沾到陰莖，才知她是處女。雖然我是體外發射，但進行期間，我感覺到龜頭有體液滲出，不知是陰液還是精液？我覺得她是刻意向我獻處，亦覺得要對她負責任，但她竟說不想拍拖，真不明白她的意思，也擔心會意外懷孕問題，想知處女首度破處是否不會懷孕？

石頭

A：男性於性興奮時，體液從龜頭滲出，它沒有所謂陰液或精液之分，體液中只要含有精子即有機會令女方懷孕。誰說處女首度破處便不會懷孕？不少個案正因誤信此謠言，僅進行第一次性接觸，相信是正遇到排卵期，及後便意外懷孕了。

一時衝動發生性行為，不管對方是否處女，也應首要注意安全性行為。女方下體流出的分泌物呈拉絲狀，有機會剛好處於排卵期，閣下最好向她詢問前兩三個月份的來經日子，計算性行為當日是否正處於排卵期。如是的話，意外成孕風險甚高。穩陣起見，閣下應把風險告訴女方，把握時間去向醫生求診和服用事後丸。

至於她是否刻意把第一次交給你，閣下何不開口問她？親熱過後，親口問個明白，你們之間有相戀的意向嗎？還是純屬她只為找個性對象來開發性經驗，而未有考慮長遠發展？建議閣下盡快處理緊急避孕事宜，然後再與女方細談情感關係。性事方面準不能胡裏胡塗，惹起懷孕擔憂，以後務必使用安全套。愛情方面亦同樣不能胡裏胡塗，若不清楚對方觀點，只怕癡心錯付。

李偉儀