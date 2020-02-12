大勢預測：周五前，大市交投氣氛或逐漸向好。

白羊：精神狀態持續不穩，公事及職場變動較頻，宜靜觀其變，多予耐性，及靈活處事。

金牛：社交運稍遜，人事問題或會較頻，出勤、公幹甚至郊遊、出門，宜注意人際關係。

雙子：事業運不穩，職場變動及公事延誤等問題或會較頻，求職、謀事等，需多予耐性。

巨蟹：公事壓力或會較大，出勤、公幹及海外項目等，或會遇上較大阻力，宜多予協調。

獅子：異性緣稍遜，夫妻生活或較不穩，正計劃生育的朋友，壓力或會較大，宜多放鬆。

處女：感情及夫妻關係或較不穩，尤其已婚或同居朋友，就子女等問題宜多包容多體諒。

天秤：體能不穩，工作壓力較大，上班時需多關注文書、溝通、傳訊及人際關係等情況。

天蠍：人緣運稍遜，做生意或從事自由業及銷售業的朋友，開單、簽約等，需多予耐性。

人馬：人緣及情緒欠佳，家庭運不穩，不論公私，注意待人接物態度，以減免人事問題。

山羊：情緒不穩，辭令及思考力稍遜，宜多予耐性，細心聆聽，可助減免誤解與摩擦。

水瓶：思考力及辭令欠靈光，理財能力不穩，財運欠佳，處理重大財務，宜多尋意見。

雙魚：人氣及辭令欠佳，社交運不穩，人事問題或會較頻，多包容，可減免誤解與摩擦。