【星星蜜語】環境能量啟示：風高浪急要淡定

2月12日至25日期間，是香港人最需要齊心抗疫的時期。這會是比較嚴峻的日子，疫情仍未有停下之意，外來的衝擊持續，人心的質素更會表露無遺。

【私心會更盛】

人與人之間，或不同團體和派別之間，會更易趨向互相爭奪和爭執。人的私心會更盛，就算不直接參與爭鬥的旁人，都會心裏感覺不舒服。但同時間，療愈心靈和增添信心的專家或事物，會更大行其道。有些人會特別關顧自己和他人的情緒和心靈，有些人會在艱難的日子得到啟發和幫助，好預備他們在環境大勢轉好之時，就能振翅高飛。

【十二星座提點】

白羊/獅子/人馬座：這段日子你們會顯得稍為急躁和不耐煩，會易起爭執，或向內的怪罪自己做得不夠好。努力是需要的，但也要學懂放鬆，不要氣壞自己。

金牛/處女/山羊座：擁有大將風範的你，這段日子可作為人群中的定心丸，不必跟隨大勢搖擺，你自有一套處變不驚之法，令人在你身邊會感到安然。

雙子/天秤/水瓶座：口直心快的說話，自覺正確的批評，卻會令人很易受傷，或對形勢的誤判。鋒芒可稍為收斂一下，這段日子需要的是齊心而非表現出眾。

巨蟹/天蠍/雙魚座：你們都是療愈人心靈的治療師！可能小小一個舉動，一句說話，已能讓不安的人們稍為平靜下來。

Profile

Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）