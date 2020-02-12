一文睇晒！Galaxy S20/Z Flip懶人包

Samsung剛剛於美國舉行了年度Unpacked發布會，雖然香港傳媒因疫情影響而未能出席，但為方便大家了解當中賣點，以下特別準備了懶人包：

【1】有甚麼新產品？

Samsung全新旗艦手機Galaxy S20系列，以及品牌首部摺疊式玻璃屏幕手機Galaxy Z Flip。

【2】S20系列有甚麼型號？

系列帶來3個型號，包括S20、S20+及S20 Ultra，全部均配備5G技術，當中S20+及S20 Ultra是首款採用sub-6和毫米波頻段的裝置，而S20則使用sub-6頻段。三者皆採用Infinity-O接近無邊框全屏幕，支援120Hz更新率，尺寸依次有6.2吋、6.7吋及6.9吋之大。

【3】主鏡頭有何分別？

S20：1,200萬像素120°超廣角+1,200萬像素OIS廣角+6,400萬像素OIS遠攝鏡頭

S20+：1,200萬像素120°超廣角+1,200萬像素OIS廣角+6,400萬像素OIS遠攝鏡頭＋DepthVision景深鏡頭

S20 Ultra：1,200萬像素120°超廣角+1.08億萬像素OIS廣角+4,800萬像素OIS遠攝鏡頭＋DepthVision景深鏡頭

【4】拍攝還有何賣點？

S20 Ultra支援像素混合技術（nona-binning technology），可將9個像素合而為一，在低光下也能拍攝高清影像。S20和S20+支援30倍的變焦，而S20 Ultra則擁有摺疊鏡頭，利用AI技術及多重影像處理以減少放大時的畫面質素流失，提供100倍的超高解像度變焦體驗。新功能還包括一攝多拍、8K影片拍攝、Super Steady、防滾動穩定器以及AI動作分析技術等，拍片恍如運動相機般又清又定。

【5】S20仲有咩新功能？

Google Duo視像通話：可透過撥號器版面上的Duo按鍵，以全高清畫質進行視像通話

YouTube on 5G：更快更輕鬆地與世界分享8K影片

快速充電：支援25W快速充電，S20 Ultra更支援45W超快速充電

最高12GB RAM、AKG音效及遊戲加速器等

【6】有咩配色？

S20：宇宙灰、炫粉藍、炫粉紅

S20+：宇宙灰、炫粉藍、宇宙黑

S20 Ultra：宇宙灰、宇宙黑

【7】容量版本

S20 5G：12GB RAM + 128GB ROM

S20 LTE：8GB RAM + 128GB ROM

S20+ 5G：12GB RAM + 128GB/256GB/512GB ROM

S20+ LTE：8GB RAM +128GB ROM

S20 Ultra 5G/LTE：16GB RAM + 512GB ROM 或 12GB RAM + 128GB/256GB ROM

【8】售價及開售日期

S20系列將於3月6日在部分市場開發，香港發售日期待定，定價分別為

S20 5G：999美元起

S20+ 5G：1,199美元起

S20 Ultra 5G：1,399美元起

【9】Galaxy Z Flip又是甚麼？

Samsung首部摺疊式玻璃屏幕手機，內置無邊際開展式屏幕（Infinity Flex Display）及可彎曲超薄玻璃（Ultra Thin Glass），可摺疊成為銀包咁大，尺寸僅為73.6×87.4×17.3毫米，展開後屏幕尺寸為6.7吋，提供21.9:9屏幕比例，同時設有開孔式鏡頭。全新隱藏式轉軸採用雙重凸輪機械裝置，可承受20萬次開合，並透過微型切割技術製成的混合纖維清理污垢及灰塵。

【10】摺芒有咩新功能？

Z Flip支援全新Flex模式，當半摺疊放置時，屏幕會自動分為兩個4吋屏幕，上半部可查看相片、影片或其他內容，下半部分則進行操作。摺芒也可處於半開合狀態，毋須手持座枱就能利用1,000萬像素鏡頭自拍。另外，手機可在摺疊狀態下接聽電話，而主鏡頭旁設有一個1.1吋Super AMOLED屏幕，用以顯示日期、時間、電池用量等資訊。

【11】何時開賣？

Z Flip將於2月14日在美國、韓國等指定國家及地區推出限量黑色及紫色版本，稍後再於指定國家推出金色版本，定價為1,380美元。Samsung另宣布與潮牌Thom Browne合作推出限量版，機身塗上卵石灰色，隨盒附有專屬設計的Galaxy Buds+耳機及Galaxy Watch Active2智能手錶，將於2月14日起開始預售，3月發售。