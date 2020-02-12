征選遊：白兔神社　愛情得意

很快就是情人節，大家諗到去邊度sweet sweet未呢？2010年被認定為日本「戀人的聖地」的鳥取白兔神社，就絕對值得一遊，事不宜遲，出發去鳥取啦！

白兔預言 一時佳話

唔講唔知，現今的鳥取縣是由昔日西邊的「伯耆國」與東邊的「因幡國」組成。話說東邊國度有隻居住淤岐之島上的白兔，因無法登岸便欺騙周邊鯊魚來比較兔子和鯊魚的數目。說著兔子便一步步踏著鯊魚的頭登上岸去，可是一時得意忘形，牠回頭向鯊魚嘲笑一句「笨蛋！」，便給最後的鯊魚剝光了全身的皮。

正當白兔在海邊痛哭之際，牠遇上了從伯耆國東來，仰慕因幡國的美人八上比賣而來的大國主神（相傳日本八百萬神明的統治者）一行80個兄弟。其中有人建議兔子到海裡以鹽清洗，再於強風烈日暴曬，豈知換來更痛苦不堪的龜裂效果。最後白兔遇到挑著80位兄第行李，走在隊尾的大國主神，並哭訴整件事的因由，祂隨即建議白兔用河水洗浴身體，再將香蒲花粉鋪在地上滾一滾。不一會，傷痛真的即時止住了，白兔便向大國主神預言說：「你的80位兄弟不會成功，就只有你才會嬴得八上美人芳心。」事後白兔之言竟然成真，八上比賣成為大國主命的妻子，好事傳千里下，白兔成為當地結緣的象徵，至今仍受人參拜！

現在這一帶都以白兔命名，如海邊的白兔海岸和海灘，並可看到對出海面的淤岐之島，而神社前的道之駅也以白兔命名。然而，神社雖然不大，但拍攝打卡位卻有不少，如神社門口有白兔和大國主的巨形雕像，而鳥居前則有粉紅色的靚郵筒，給大家千里傳心意給愛人。再沿梯級而上，會看到時而跳躍、時而站立的白兔石像，而且周邊圍滿白色小石，原來這些都是信侶在神社賣來的「結緣石」，一夥夥疊在一起可以集氣又十分好拍！再經過相傳白兔沖洗傷口的「御身洗池」，眼前就是如出雲大社，同樣擁有粗粗的注連繩，但迷你一點的白兔神社，特別之處是神社後方還有高一點的閣樓，相信是白兔的「居所」。大家可以拍掌搖鈴拜拜之餘，還可買個心形繪馬寫上心願，再購買各式以白兔為主題的護守，仲唔sweet到爆燈！

白兔神社

開放時間：9:00am~4:00pm

交通：JR鳥取站乘日之丸巴士往「鹿野方向」約40分，白兔神社前下車，步行5分鐘

地址：鳥取縣鳥取市白兔宮腰603