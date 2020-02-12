HT戰損Thanos　梟雄也有落難時

大環境充滿一陣肅殺氣氛，玩具迷不如睇新Figure開心下，說的是Hot Toys新收訂的《復仇者聯盟4: 終局之戰》魁隆（戰損版） 1:6比例人偶，上次向隅買唔到無損版的Fans今次咪再錯過了！

是次Figure屬於廠商最頂級的Movie Masterpiece Series系統，全高41.5cm，具逾20個可動關節，單是氣勢已非一般同比例Figure可比，當然也考驗大家Figure櫃的收藏能力。戰損版的賣點落在戰損裝甲上，在原來的金色與藍紫色裝甲表面，加入刮痕、污漬與凹陷效果，配合可戴在頭上的戰損頭盔，將這梟雄落難一面表露無遺。

Figure備有兩款Nano Gauntlet無限手套以供替換，一款具有戰損紋及LED亮燈光裝置，發光寶石遍布6個位置 ; 另一款還原彈指形態，令人不禁回想戲中Thanos彈指後錯愕一幕。頭雕也有兩個可換，分別是震驚神態及咬牙切齒的憤怒表情，面部輪廓、皮膚細節、下巴坑紋及滿臉血漬幾可弄真，立體地呈現電影臨場感。

配件方面，包括一把有戰損效果的劍刃武器、多對可替換手掌和一個《復仇者聯盟4: 終局之戰》人偶系列的特色地台。人偶即日起接受公眾預訂，預計2021年第1至第2季派貨。

註︰圖片所示並不是最後的產品原型，等待授權方批核中。