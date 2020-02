港產最具影響力時裝KOL－Tina Leung

本地時裝界KOL近年愈來愈多,能真正躋身國際時裝界,又在Fashion Week中成為追訪對象的,一定首推Tina Leung。Tina Leung在香港出生,並於香港及洛杉磯長大,原本大學主修戲劇,其後移居紐約在當地著名時裝學府Fashion Institute of Technology修讀Styling,期間為成為多個Stylist助理,包括《Sex And The City》Stylist Patricia Field的助手。

2005年回港後曾為香港多間傅媒及品牌擔任Styling及採訪工作,並製作不少時裝活動,包括Valentino、Loewe及Georg Jensen等。其後開設個人古着店Era及推出個人時裝網站Tina Loves。活躍於時裝界及Fashion Week的Tina,憑着型格個性的裝扮在國際時裝界漸受注目而人氣急升,當年半剷青半留髮的髮型更成為其標誌。現時Tina跟其他著名時裝KOL如Susie Bubble及Bryan Boy等人一樣,已成為國際時裝界最具影響力人物,活躍於各大時裝騷及活動,Instagram帳戶納的Followers多達廿幾萬,當中更不乏Rihanna等巨星,非常犀利。