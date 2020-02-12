港產最具影響力時裝KOL－Tina Leung

本地時裝界KOL近年愈來愈多，能真正躋身國際時裝界，又在Fashion Week中成為追訪對象的，一定首推Tina Leung。Tina Leung在香港出生，並於香港及洛杉磯長大，原本大學主修戲劇，其後移居紐約在當地著名時裝學府Fashion Institute of Technology修讀Styling，期間為成為多個Stylist助理，包括《Sex And The City》Stylist Patricia Field的助手。

2005年回港後曾為香港多間傅媒及品牌擔任Styling及採訪工作，並製作不少時裝活動，包括Valentino、Loewe及Georg Jensen等。其後開設個人古着店Era及推出個人時裝網站Tina Loves。活躍於時裝界及Fashion Week的Tina，憑着型格個性的裝扮在國際時裝界漸受注目而人氣急升，當年半剷青半留髮的髮型更成為其標誌。現時Tina跟其他著名時裝KOL如Susie Bubble及Bryan Boy等人一樣，已成為國際時裝界最具影響力人物，活躍於各大時裝騷及活動，Instagram帳戶納的Followers多達廿幾萬，當中更不乏Rihanna等巨星，非常犀利。