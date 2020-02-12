三界五行：中日佛教　一脈相承

日本送贈給中國的口罩上，除有中、日國旗外，還「山川異域，風月同天」，原來此佛偈與唐朝的鑒真和尚極有淵源。（互聯網）

鑒真和尚東渡成功，除了傳揚佛法，也把中華醫學帶到日本。鑒真曾在唐朝的悲田院照顧病人，悲田院是官方設立的露宿者收容機構，為無家可歸的老弱病殘、乞丐提供食宿和治療，鑒真擔任診治工作，積累了豐富經驗。

日本按鑒真和尚的設計和布局，在古都奈良建造唐招提寺，供鑒真弘法之用。規模宏大，完好保存至今，既是日本國寶，也是世界文化遺產。大門匾額「唐招提寺」四字由孝謙女皇模仿中國書聖王羲之筆法而成。由於工程龐大，耗時十一年才全部完工，可惜，等不到正式啟用，鑒真已圓寂了。

鑒真花了十年時間才成功東渡，又花了十年時間在日本傳法和建立律宗佛教，二十年時間，彈指一揮間，令方向宇想起這首歌曲：「過了今天，再有一天，仲有幾個十年？」

1980年，經鄧小平牽頭，中國佛教界與日本佛教界協商，唐招提寺住持森木孝順奉請鑒真和尚的漆像返揚州大明寺接受膜拜，揚州大明寺為鄭重其事而重修。

由鑒真和尚東渡至今，已經將近一千三百年，也就是一百三十個「十年」了。俗語說，「十年人事幾番新」，最近，中國受新肺炎疫情困擾，日本「雪中送炭」，送來大批口罩，包裝外除了貼有中、日國旗和「中國加油」字樣，還有當年日本僧人送千件袈裟時在袈裟繡上的佛偈：「山川異域，風月同天」。（明續）