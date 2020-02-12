印度撤僑700人零感染　莫非靠樣嘢？

接近700人竟然零感染！有網民話多得恒河水，但其實呢樣印度人最愛的食材先係最重要！（互聯網）

新冠肺炎蔓延至各國，但印度從武漢撤走約700名國民，卻發現「零感染」，令人嘖嘖稱奇。不少人第一時間想起「印度咖喱」，事關印度人日日食，餐餐食，功效一定最好。而印度咖喱中的主要成分薑黃，本身就有殺菌提升免疫力的功效，莫非薑黃就係救星？！

薑黃是一種原產於南亞的植物，也是咖喱配方的一部分，與其他香料一樣，薑黃有助消化，減少消化不良的症狀，對腸道健康自然有幫助。根據一些醫學研究表示，薑黃素具有抗炎作用，可以減輕關節炎引起的疼痛。還可以增強免疫系統，對於抵禦病毒和細菌感染有一定的幫助。薑黃的成分對細胞具有保護作用，這將間接降低患某些類型癌症的風險，絕對是一種既便宜又健康的食品。

不過，如果叫香港人日日食咖喱又的確是不可能，其實薑黃的烹調用途十分廣泛，除了煮咖喱外，更可以用薑黃粉炒飯、薑黃炒蛋、薑黃炒雜菌等等，甚至近年風靡印度的薑黃奶，都可以成為日常香港人的抗疫健康餐單。但有中醫認為不是人人都適合食薑黃的，因為薑黃性溫、有行氣活血功效，所以陰虛火旺、孕婦及經期間的婦女，都不適合食用。