成雙成對　甜蜜Hot Picks

情人節又點少得送禮物環節？今年你又有咩心水之選？（互聯網）

過完農曆新年，隨即迎來情人節！對愛侶來說，這個甜蜜大日子絕對重要，好應該揀番份禮物，向身邊另一半傳情達意。慶幸各大人氣時裝品牌近日亦好識做，夾啱晒時間推出一系列情人節限定單品。小記今次特別為大家搜羅了一些禮物精選，當中不但包括成雙成對的「情侶裝」，亦有流露愛意的「表白款」禮物，不管你倆是熱戀情侶，或是「準情侶」都可對號入座慢慢揀！

【放閃情侶裝】

揀人氣Fashion Brand推出的同款設計時裝，既可展現潮流觸覺，又可甜蜜放閃，一舉兩得！CALVIN KLEIN JEANS今季的Valentine's Day Print Tee不但推出男女裝，更於胸前及背後加上心心圖案、「You+Me=❤」字句，正好讓你和對方大晒恩愛。

【低調「錶」愛意】

若嫌着埋同一款衫褲鞋襪好骨痹，不如送贈情侶錶？低調得來又可分分鐘掛住佢！SWATCH 全新推出的Heart Lots及Flash of Love腕錶，大玩心形圖案設計，一人一隻戴上手，甜入心！

【天生一對情侶鞋】

今個情人節，有情人不妨一人一對情侶波鞋，表達天生一對的愛意。適逢HOGAN近日推出情人節特別版Active One球鞋，簡約的白色鞋身大玩「H」字及鞋踭細節設計，潮味滿分，最適合愛時裝的情侶齊齊着上腳。

【「袋」你傳情】

一個設計時尚的Tote Bag或斜孭手袋，已足夠「袋」你傳情，表達愛意。誠意推介CALVIN KLEIN JEANS情人節Tote Bag及KATE SPADE粉紅色3D斜孭鏈袋，不同風格的設計，全面滿足女士的不同配襯需求。

【絕「飾」情人】

正所謂「情人眼裏出西施」，在自己眼中心上人是最完美的！不如送上最新的流行飾物，等佢靚上加靚？今季不論是LOUIS VUITTON、Tod's或Tory Burch等時尚大牌，都各自帶來Scarf、手鏈及耳環等情人節限定配飾，情侶們不愁沒有選擇。