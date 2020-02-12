原宿站前新地標　4月開催

原宿一向是不少潮人遊東京必到的聖地，竹下通、表參道相信大家都逛到爛，但4月大家又有藉口再度重遊，事關在原宿站旁，將會有一幢樓高10層，地下3層的全新地標正式開幕。名為 WITH HARAJUKU的它，以「將原宿的文化及創造力推廣至全世界，打造東京全新舞台」為主題，集合購物、活動場地及租賃住宅於一身，更有綠化空間，試問點可以唔去朝聖！

相信大家最關心的，一定是購物。由地下二樓到三樓，都是生活用品、運動、服裝、化妝品和餐廳等，絕對是大出血之地。首先，港人熟悉的家品牌店宜家（IKEA），將會在這裏開設了第一家城市商店，更有限定貨品，絕對會給你驚喜。

自問是山系型人的話，就不能錯過「Snow Peak」這個品牌，全新的Snow Peak LAND STATION HARAJUKU，除戶外裝備和服飾外，還結合地度手信及cafe。另外本身在原宿起家的戶外品牌OSHMAN’S，都重回原宿，除帶來多個日本戶外品牌外，更會開設瑜伽體驗活動。其餘還有Dr.Martens東京最大旗艦店、日本最大精工Prospex精品店，以及家成立於明治35號的老字號餐廳「資生堂パーラー」，是餐廳開業29年以來首次在原宿開店，提供精緻的法國菜餚及甜點。

大樓內的其餘設施，還包括共享工作空間「LIFORK 原宿」、供展示及活動場地的「WITH HARAJUKU HALL」。而5月才開幕的租賃住宅「WITH HARAJUKU RESIDENCE」，則可以眺望原宿、表參道及明治神宮。

和原宿

開幕日期：2020年4月

地址：東京都澀谷區神宮前1-14-14，59號外（地段）

交通：從東京原千代田線的JR原宿站步行1分鐘，從明治神宮前原站步行1分鐘