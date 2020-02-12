自製「甜蜜星球」　Sweet爆全宇宙

建議大家用白朱古力醬把空心的朱古力球當成蓋子封好，輕輕敲碎就會見到蛋糕真身。如果想另一半更感驚喜，可寫下動人字句，對方收到後應該會勁冧！（郭凱敏攝）

情人節就到，然而，愛在瘟疫蔓延時還哪有心情風花雪月？今時今日為另一半撲到99個口罩，比送上99支玫瑰更惹人艷羡；而且今年利是大縮水，與其冒着風險外出品嘗「1314」的貴價情人節套餐，倒不如兩小口留在家中煮飯仔，飯後再一起品嘗自家製情人節甜點，來得更浪漫貼心與難忘。

今日就教大家自製一款造型可愛別致的「甜蜜星球」朱古力球吧！朱古力球雖然製作過程相當考功夫，稍一不慎弄碎了朱古力球就要由頭做過；但話分兩頭，平時粗手粗腳最後卻成功完成這個「甜蜜星球」，另一半見到一定會對你刮目相看，甜笑收貨！

材料：

白朱古力 200克

鮮忌廉 150克

忌廉芝士 150克

消化餅 30克

牛奶 30毫升

沙糖 40克

魚膠片 5片

桑莓醬、士多啤梨 各適量

做法：

1. 坐溶白朱古力，預留少許與桑莓醬混合成粉紅色朱古力醬。

2. 在半球形模具上掃粉紅色朱古力醬，淋滿白朱古力醬後倒出多餘部分，冷藏5分鐘，重複製作2至3層，冷藏半小時。

3. 忌廉拂打至企身後冷藏，攪勻忌廉芝士、沙糖、牛奶、魚膠片，與忌廉攪拌。分成兩份，其中一份與桑莓醬拌勻。

4. 小心將朱古力球脫模，倒入忌廉至半滿，面層鋪上消化餅碎及士多啤梨，冷藏10分鐘。加一層桑莓忌廉，唧忌廉後冷藏，加上裝飾即成。

貼士：朱古力球最少要製作2至3層，太薄會很容易破損。