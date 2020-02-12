生活夜校：人妻魚羹好架勢

宋嫂魚羹：今時今日這湯羹多以桂花魚、鱸魚、石斑等多肉少骨、口感細滑的魚肉熬煮，但相傳宋朝時用的是鯉魚，煮法同樣是將魚肉壓成蓉，混合薑絲、葱絲、冬菇絲、火腿絲等熬成羹，因加了醋和胡椒所以帶有酸辣滋味。（資料圖片）

東坡肉、叫化雞、蜜汁火方、龍井蝦仁都是大名鼎鼎的杭州菜，然而，2013年當萬人迷碧咸到訪杭州時，他品嘗的並非上述佳餚，而是較少香港人認識的宋嫂魚羹。在香港可以吃到這道湯羹的地方並不多，但對杭州人而言，宋嫂魚羹卻是無人不曉、享譽近千年的名菜。

中國現代詩人俞平伯就曾在《略談杭州北京的飲食》中表示：「西湖魚羹之美，口碑流傳已千載矣。」指的就是宋嫂魚羹，可見其地位在飲食界非同凡響，今時今日以此來宴請上賓，昔日就連帝王亦讚不絕口。

宋嫂魚羹如此架勢，在南宋時代應該是達官貴人才有機會品嘗的盛宴吧？事實卻並非如此，根據宋人吳自牧的《夢粱錄卷十三‧鋪席》所載：「向者杭城市肆名家有名者，如中瓦前豆兒水，雜貨場前甘豆湯，戈家蜜棗兒，官巷口光家羹，大瓦子水果子，壽慈宮前熟肉，錢塘門外宋五嫂魚羹……」當時宋嫂魚羹已是西湖市集廣受歡迎的名菜，後來之所以名揚天下，就跟南宋淳熙六年（1179年） 宋高宗趙構閒游西湖有關。

宋末詞人周密在《武林舊事‧卷七乾淳奉親》記下了這段逸事。時值暮春3月，宋高宗在中午時分暢遊西湖，侍從表示湖邊一家菜館的魚羹做得出色，不如以此作為午餐，而負責煮羹的宋五嫂得知要招呼皇上，於是親自將煮好的魚羹送上御舟。宋高宗吃罷大喜，便與宋五嫂閒聊起來，快人快語的宋五嫂說出自己本是東京（今開封）汴梁人士，以往一直在家鄉經營菜館，因為對宋室有感情所以南隨到臨安（今杭州）繼續過着賣魚羹的生活。

宋高宗聽後不勝唏噓，一芥草民尚且對宋室如此忠誠，南宋江山自有希望，便命人賞賜宋五嫂「金錢十文，銀錢一百文，絹十疋，仍令後苑供應泛索。」魚羹亦從此聲名大噪，不但街坊鄰里爭相前來品嘗，就連達官貴人都爭相細味，一直到了明朝依然廣泛流傳，並稱之為「宋嫂魚羹」。明代浙江錢塘縣詩人田汝成著的《西湖遊覽志餘》、《西湖二集》、《菽園雜記》等書籍均有記述此事。