天價5G機王　摺力抵港

不少科技達人都預計今年摺芒手機將會冒起，繼韓系大廠Galaxy Fold之後，內地一哥Huawei的機王Mate X，最近亦有小量水貸抵港。新機用上8吋外翻式摺芒設計，最薄處只有5.4mm，配以Kirin 980頂級處理器及5G上網功能，一於實試佢值唔值3萬元天價啦！

8吋外翻式屏幕

有別於Galaxy Fold的內外屏幕設計，Mate X全機只有一個外翻式OLED屏幕，正面主屏幕為6.6吋，而背面副屏則有6.3吋大小，當將副屏翻向前時便可擁有8吋大芒，解像度達2,480×2,200，可視角度高之餘，色彩亦見鮮艷，而且屏幕邊框極幼。唯一美中不足是屏幕翻開時的比例為8：7.1接近四方，所以睇片時上下會留有黑邊。不過小記試過玩《狂野飆車9》遊戲、開《Instagram》睇相，以及用《on.cc東網》睇新聞，系統都會自動顯示修正比例來用盡屏幕，睇得極之爽。

4鏡頭影靚相

新機的變形過程亦很簡單，只要一按機背鎖扣鍵，屏幕隨即緩緩翻開至約90度，之後再稍稍用力攤平便可；摺起時只要將屏幕左邊向下屈至鎖扣鍵，值得一讚是鉸鏈相當穩陣，毫無鬆脫感覺。而且屏幕翻開後，機背右邊提供長形手柄位，單手拎機都很方便。

硬件方面，它用上自家Kirin 980處理器，並且加入Balong 5000 5G晶片，搶先玩到5G網絡。另搭載Leica 4鏡頭，包括4,000萬像素超感光、1,600萬像素超廣角、800萬像素長焦及ToF景深鏡頭，屬機王級配置。由於它不設前置鏡頭，要自拍的話便要摺起手機，利用後置鏡頭配合副屏幕拍攝；至於拍攝時可以正面的主屏取景，而拍攝對象則可透過機背副屏實時預覽。

規格表

制式：GSM、WCDMA、LTE、5G

處理器：Kirin 980＋Balong 5000

記憶體：8GB RAM、512GB ROM、支援NM卡

屏幕：8吋（2,480×2,200解像度）

鏡頭：4,000萬像素超感光、1,600萬像素超廣角、800萬像素長焦距、ToF景深

電池容量：4,500mAh

作業系統：Android 9

體積：161.3×146.2×5.4~11mm（展開）、161.3×78.5×11mm（摺疊）

重量：300g