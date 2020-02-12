從《1917：逆戰救兵》看英軍裝備

憑一鏡到底拍出精彩視覺效果的電影《1917：逆戰救兵》，剛在奧斯卡奪得最佳最佳音效，最佳攝影及最佳視覺效果3個獎項。不過對於這種戰爭電影迷來說，最吸睛的卻是當中的軍備莫屬，從中亦能看到電影製作的認真度，這次簡單地看看當中的英軍裝備啦！

圓邊鋼盔：Brodie Mk I

電影一開始便見到主角和登場英軍，都戴了一頂圓邊鋼盔，而它的名字叫「Brodie Mk I」。「Brodie Mk I」由約翰‧利奧波德‧布羅迪（John Leopold Brodie）於1915年於英國倫敦設計並生產。由於它以鋼材製成關係，因此又被戲稱「戰鬥保齡球」、「湯米頭盔」等，亦因它能臨時充當煮食煲關係，令佢獲得「炊事帽」稱號，德國人更譏諷它做「沙律碗」。除了英軍外，二戰前的美軍更從英國購入超過40萬頂「Brodie Mk I」。

主角用槍：SMLE Mk III

男主角史考菲（Schofield）等英兵，手持的長槍「SMLE Mk III」，是當時英軍的制式長槍之一。「SMLE Mk III」全名「Short Magazine Lee-Enfield Mk III」，最早在1907年1月26日開始生產的它，由於零件多及成本高，故於1915年簡化其後照門、護木及彈匣，並使用Mk VII高初速.303子彈。改良後因耐用性變高及生產成本較低，所以一戰後仍繼續生產。1926年改名為「Rifle No.1 Mk III」，而在二戰時期仍被北非、意大利、太平洋及緬甸等戰場等英軍大量使用，直至1942年被完全取替。

近戰利器：Pattern 1907 bayonet

片中男主角為長槍所裝長的刺刀「Pattern 1907 bayonet」，正式名稱為「Sword bayonet, pattern 1907 (Mark I)」，專為「SMLE」系列步槍設計而成的它，亦是一戰時英國泛用刺刀。英國設計並生產的它，全刀長55厘米，刀身長43厘米，總重470克的它，最初護手本有抓鈎，用於卡住敵人刺刀設計而成，但後因被認為不切實際在1913年被取消。一戰期間，英國共生產超過500萬此型刺刀。及至二戰初期仍然服役。

隨身腰包：P08 Small Pack

時至今日，呢款早喺一戰時期就被英軍使用嘅腰包「P08 Small Pack」，仍然相當美觀。事實上，這腰包亦係美國軍用品公司Mills Equipment Company當年開發的「P08」套裝其中一個配置。話說當年的歐洲軍隊，都使用皮製套裝，英軍卻是首支起用這款以棉織帶和黃銅扣製成的軍隊。據稱當年英軍看準棉織帶的採購成本便宜，磨蝕後亦方便更換，及全個套裝重量較皮製為輕。除了腰包外，套裝還包括子彈袋、水壺袋、小背囊及大背包等。

題外話：被擊落的德軍戰機

雖然電影中的德軍戰機被擊落，但其實這款「信天翁D-III」（Albatros D.III）在一戰時的戰績其實相當彪炳。由德國飛機製造商Albatros設計並生產的飛機，在1917年1月投產，相對前號機型「「信天翁D-II」，上翼變得比下翼闊，並改用170匹馬力的戴姆勒D-IIIa發動機，令其速度和爬升率勝過當時的英國戰機，故此德軍在列裝後，曾在1917年4月於西線上空，單月做出擊落245架協約國戰機，而當中大部分是英空軍，德軍則只損失66架。