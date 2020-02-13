大勢預測：國際政局不穩，銀行、地產及國企項目，波幅或會較大。

白羊：辭令及思考力較佳，戀愛及社交運回升，單身朋友多曝光多聯誼，可助招引良機。

金牛：人氣及體能回升，工作及事業運轉佳，發展機遇不乏，求職、轉職等，宜積極。

雙子：人氣、人緣及桃花運佳，感情及親子關係和順，宜與家人、伴侶聚會、約會等。

巨蟹：精神及情緒回穩，家庭運轉佳，親子、夫妻及感情關係佳，宜趁假日一享家庭樂。

獅子：辭令及思考力轉佳，社交及感情生活將更愜意和順，多交流可助進一步增進情誼。

處女：體能回穩，事業及工作運佳，進度將較平穩。財運亦佳，利開單、簽約或謀事等。

天秤：人氣甚佳，人緣及桃花運回升，親子及感情關係和順得意，宜多會面及多約會。

天蠍：精神、情緒及家庭運回穩，與家人關係和順愜意，宜善用公餘，多聚會及多交流。

人馬：辭令及社交運佳，宜友朋會友，朋輩及人脈關係帶來事業發展的機遇，宜多曝光。

山羊：事業及正財運極佳，即使公事壓力較大，但鬥志較盛，求職或謀事等將進展良好。

水瓶：人氣、人緣及桃花運皆旺，出勤、出門及公幹等人事和順，有利開單、簽約等。

雙魚：精神情緒較佳，異性緣及家庭運回升，夫妻關係和順，利生育及增進家人關係。